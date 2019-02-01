"Вибачте, я дуже п'яний": у Львові водій-порушник влаштував дві аварії

31 січня працівники патрульної поліції помітили на дорозі у Львові автомобіль BMW, що дивно рухався й наказали його водієві зупинитися. Натомість той вирішив втікати від патрульних та в результаті спричинив дві аварії.

Спочатку його авто зіштовхнулося з автомобілем Skoda, та попри це зупинятися він не став. І за кілька кварталів знову врізався уже в інший автомобіль – Chevrolet, повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Читайте також: У центрі Києва сталася масштабна ДТП за участю семи машин

Патрульні викликали підмогу, відтак порушника вдалося заблокували й зрештою затримати. Тест показав, що вміст алкоголю у його крові перевищував допустимий у 17 разів.

Вибачте, що я такий п'яний. У мене мізки "не працюють",

– прокоментував чоловік.

На затриманого склали шість протоколів, а також постанову через відсутність страхового поліса.

Дивіться відео: патрульні у Львові затримали п'яного водія, який спричинив дві аварії

Автомобіль порушника евакуювали на штрафмайданчик.