Viber змінив зовнішній вигляд і функціонал

Месенджер Viber зазнав змін: він отримав новий зовнішній вигляд, а також і функціональність. Зміни вже можуть побачити користувачі операційної системи iOS.

Про це пише tehnot.com.

При цьому користувачі Android отримають зміни в месенджері пізніше.

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Як запевнили розробники, із оновленням обмін повідомленнями стане вдвічі швидшим. При цьому оновлений дизайн має спростити використання чатів. Крім того, у чатах на екран будуть виводити більше інформації і вона стане більш зрозумілою для сприйняття.

Зміни торкнулись чатів

Замість слів, що повідомляли стан повідомлення, будуть піктограми. Одна пташка означатиме, що повідомлення надіслано, дві – повідомлення прочитано. Також GIF, фото і відео можна буде побачити у мініатюрах.

Також розробники кажуть, що використовують наскрізне шифрування, що має підвищити безпеку використання Viber. Дані та контент не можуть бути передані третім особам, що має забезпечити повну конфіденційність. Завантажити нову версію можна за посиланням.

Як змінився Viber

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