Вибіг з дитиною на руках і кричав про допомогу, – Соболєв розповів деталі стрілянини у Києві

Депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, машину якого обстріляли сьогодні у центрі Києва розповів поліції про перші хвилини інциденту.

За кермом автомобіля, по якому стріляли на вулиці Льва Толстого в Києві, перебував ресторатор і депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Це він особисто підтвердив телефоном "ТСН".

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За його словами, він від'їхав від ресторану "Маріо" зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл. Після цього, відразу почала кричати його дружина. На задньому сидінні знаходився малолітній син депутата – Олександр.

Чоловік вибіг з дитиною на руках з машини і почав кричав про допомогу. На місце приїхали медики, вони завантажили малюка з вогнепальним пораненням голови у "швидку", але, на жаль, він помер по дорозі у лікарню.

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У Києві невідомі відкрили вогонь по позашляховику Range Rover чорного кольору. У цей момент у машині перебувала дитина. На жаль, від отриманих травм вона загинулана місці.

інцидент стався на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівської, а це самісінький центр столиці.

Через стрілянину поліція Києва ввела план "Сирена". Правоохоронці розшукують автомобіль, на якому, ймовірно, зникли зловмисники. Попередньо, це Lexus.

За фактом події правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивсто.

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