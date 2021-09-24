Вибили зуби ексмеру Негодяєву: сталась бійка чиновників із Одещини – ЗМІ

На Одещині в приміщенні ради Саратської об'єднаної територіальної громади побилися 2 чиновників. Як наслідок, втратив зуб ексмер селища та депутат від "Європейської Солідарності" Анатолій Негодяев.

ЗМІ про це повідомили 24 вересня. Потерпілий нібито бився з керівником апарату виконкому зборів Михайлом Тодоровим.

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Чому сталася бійка

Згодом стало відомо, що Негодяєв намагався пройти на засідання земельної комісії. Вона нібито проходила "за зачиненими дверима" в кабінеті голови ОТГ. При цьому депутат розповів, що відповідно до законодавства, не лише мав право туди піти, а й міг голосувати.

За словами потерпілого, Тодоров фізично перешкоджав проходу, а потім взагалі несподівано завдав удар головою в обличчя. Таким чином він нібито вибив ексмеру зуб і пошкодив ніс.

Пішов знімати побої

Потерпілий вже пройшов огляд в місцевій лікарні. Після цього він пішов до поліції, щоб пройти судово-медичне обстеження та мати довідку про побої. Анатолій Негодяев розповів журналістам, що пов'язує ці події з сесією ради, на якій будуть вирішувати "земельні питання".

Проте слід зазначити, що в Раді територіальної громади поки ніяк не коментували цей інцидент. Відповідно там все могло відбуватись не зовсім так, як розповів один із учасників конфлікту.

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Що відомо про Негодяєва