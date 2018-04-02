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Вибір лікаря та підписання декларації: процедура і міфи

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Ірина Сисоєнко
Ірина Сисоєнко / samopomich.ua

З 1 квітня в Україні розпочинається перший етап медичної реформи.

Це кампанія з вибору лікаря і підписання декларації із фахівцем. Фракція "Самопоміч" у парламенті підтримувала такі зміни. Адже це чи не єдина зрозуміла реформу, яка також дає шанс врятувати галузь охорони здоров’я від повного занепаду.

Народний депутат Об’єднання "Самопоміч" Ірина Сисоєнко, яка долучилась до розробки відповідного законодавства, спростовує міфи та "фейки", які супроводжують новацію у медицині:

  1. Немає часових обмежень і "останнього дня", щоб обрати свого лікаря;
  2. Вибір лікаря не визначається місцем реєстрації (прописки). Якщо у медичному закладі на вас тиснуть чи вимагають підписати декларацію з лікарем за місцем реєстрації, то повідомляйте про такі факти. Це незаконно;
  3. Декларацію можна підписати з будь-яким лікарем первинної ланки (терапевт, сімейний лікар, педіатр), якому ви довіряєте;
  4. Офіційні декларації заповнюються у електронному вигляді, а не "від руки";
  5. У будь-який момент можна змінити одного лікаря на іншого;
  6. Оплата коштами держбюджету за кожного пацієнта, з ким підписана декларація, має розпочатись з 1 липня 2018 року.

На всіх цих пунктах наголошує народний депутат Сисоєнко.

Також вона закликає за необхідності звертатися за роз’ясненнями щодо суперечливих питань до підкомітету парламенту з питань контролю за реалізацією медичної реформи, який вона очолює.

Детально про процедуру підписання декларації дивіться у відео:

Теги: Медична реформа Здорове життя Самопоміч Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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