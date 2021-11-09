Інцидент було вичерпано після того, як люди зламали шлагбаум медзакладу. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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На той час поліція визначила, що небезпеки для життя та здоров'я медичного персоналу вже не було, бо люди досягли свого й отримали ту медичну допомогу, яку вони просили,

– сказав правоохоронець.

Очільник НПУ пояснив, не може виставити біля кожної лікарні наряд поліції, який слідкуватиме за правопорядком. За його словами, для цього не вистачає особового складу.

Він додав, що в "інших, коли дійсно існуватиме небезпека для медичного персоналу та хворих у лікарні, поліція обов'язково вживатиме заходів, для виправлення складної ситуації.

Зверніть увагу! Рада 4 листопада прийняла законопроєкт про виділення 800 мільйонів гривень із Держбюджету на кисневі станції в лікарнях. Ініціативу розглядали позачергово.

Що відомо про напад на лікарню