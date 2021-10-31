Йдеться про дільницю №631659 на вулиці Батуринській, 25. Жінці зробив зауваження спостерігач громадської мережі, однак вона його проігнорувала й заявила, що нікуди не піде з робочого місця.

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Зайві люди на багатьох дільницях

Крім того, в інших місцях голосування також були присутні люди, які не мали би там бути. Це бійці ДСНС. Люди у формі також безпідставно сиділи на кількох дільницях.



На одній із дільниць безпідставно перебували співробітники ДСНС / Фото ОПОРИ

Хто має право бути присутнім на голосуванні

Вичерпний перелік осіб, які можуть бути на дільниці під час волевиявлення, передбачений Виборчим кодексом України. Зокрема, це:

члени комісій вищого рівня;

представники Служби розпорядника Державного реєстру виборців;

кандидати на відповідних виборах, їх довірені особи;

уповноважені особи партій (організацій партій);

офіційні спостерігачі від кандидатів, партій (організацій партій);

офіційні спостерігачі від громадських організацій, які отримали дозвіл на присутність на виборах;

офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій;

представники засобів масової інформації.

Важливо! Охоронці не входять до кола осіб, яким дозволено бути на дільницях у день голосування.

Що треба знати про вибори мера Харкова

Вибори мера Харкова були призначені на 31 жовтня 2021 року через смерть чинного міського голови Геннадія Кернеса. Його не стало через ускладнення коронавірусної хвороби у грудні 2021 року.

За крісло нового мера нині змагаються 10 кандидатів, серед яких – заступник Кернеса Ігор Терехов та екснардеп Михайло Добкін.

У перші кілька годин голосування на виборчих дільницях вже зафіксували низку порушень: це і завчасні засідання комісій, і недопуск спостерігачів, і фотографування бюлетенів виборцями, і голосування двох людей в одній кабінці тощо.