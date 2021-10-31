На виборах мера у Харкові помітили охороницю, яка стежила за голосуванням у камери

На одній із виборчих дільниць Харкова, де 31 жовтня відбуваються вибори мера, зафіксували серйозне порушення. Там сиділа охорониця, яка стежила за усім у камери відеоспостереження.

Йдеться про дільницю №631659 на вулиці Батуринській, 25. Жінці зробив зауваження спостерігач громадської мережі, однак вона його проігнорувала й заявила, що нікуди не піде з робочого місця.

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Зайві люди на багатьох дільницях

Крім того, в інших місцях голосування також були присутні люди, які не мали би там бути. Це бійці ДСНС. Люди у формі також безпідставно сиділи на кількох дільницях.



На одній із дільниць безпідставно перебували співробітники ДСНС / Фото ОПОРИ

Хто має право бути присутнім на голосуванні

Вичерпний перелік осіб, які можуть бути на дільниці під час волевиявлення, передбачений Виборчим кодексом України. Зокрема, це:

члени комісій вищого рівня;

представники Служби розпорядника Державного реєстру виборців;

кандидати на відповідних виборах, їх довірені особи;

уповноважені особи партій (організацій партій);

офіційні спостерігачі від кандидатів, партій (організацій партій);

офіційні спостерігачі від громадських організацій, які отримали дозвіл на присутність на виборах;

офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій;

представники засобів масової інформації.

Що треба знати про вибори мера Харкова

Охоронці не входять до кола осіб, яким дозволено бути на дільницях у день голосування.

Вибори мера Харкова були призначені на 31 жовтня 2021 року через смерть чинного міського голови Геннадія Кернеса. Його не стало через ускладнення коронавірусної хвороби у грудні 2021 року.

За крісло нового мера нині змагаються 10 кандидатів, серед яких – заступник Кернеса Ігор Терехов та екснардеп Михайло Добкін.

У перші кілька годин голосування на виборчих дільницях вже зафіксували низку порушень: це і завчасні засідання комісій, і недопуск спостерігачів, і фотографування бюлетенів виборцями, і голосування двох людей в одній кабінці тощо.