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Виборами в ОРДЛО Москва хоче вбити двох зайців, – політолог

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Москва погрожує Києву виходом з мінських угод
Москва погрожує Києву виходом з мінських угод / Фото з відкритих джерел

Оголошення так званих "місцевих виборів" в ОРДЛО – серйозна загроза. Це може призвести до кризи в переговорному процесі і реалізації мінських угод.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Політолог підкреслює: вибори в ОРДЛО суперечать мінським домовленостям. Про це вже заявили в Україні та ЄС. Такі вибори в 2014 році зруйнували перші мінські угоди і призвели до загострення на фронті. Тому на Заході побоюються, щоб такого не відбулося знову.

По-друге, вважає Фесенко, якщо окупаційна влада ОРДЛО оголосить вибори, то з високою ймовірністю Верховна Рада не розглядатиме продовження на рік дії закону про особливий статус регіону. Це дасть привід Москві заявити, що Київ виходить з мінських угод.

В переговорному процесі і реалізації мінських угод виникла серйозна криза. Це не призведе одразу до руйнування "Мінська-2", переговори спробують зберегти. Але розпочинається складна і драматична гра. Москва, як заявив прес-секретар Путіна Пєсков, не виходитиме з домовленостей і вимагатиме від Києва їх виконання. Кремль може послати сигнали в Берлін, Париж, Вашингтон, що вибори можуть бути відкладені, але за умови, що Верховна Рада проголосує за закон про особливий статус ОРДЛО,
– наголошує Володимир Фесенко.

В Києві на такі ультиматуми, вважає експерт, навряд чи погодяться. Це прояв слабкості.

"Якщо вибори в ОРДЛО проведуть, а через це парламент не продовжить дію закону про особливий статус регіону, буде тупикова ситуація і ефект зависання. Мінімум, до завершення президентських виборів в Україні. Москва звинувачуватиме Київ, натякаючи, що треба знімати санкції з РФ", – зауважує політолог.

Виборами, говорить Фесенко, Москва хоче вбити двох зайців: вирішити технічну проблему легітимності окупаційної влади, а заодно полякати Захід і Київ зривом мінських угод і загостренням переговорів. Втім, на його переконання, західні переговорники діятимуть більш гнучко.

Нагадаємо, 31 серпня стало відомо, що внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька було вбито одного із ватажків проросійських бойовиків Олександра Захарченка. Так звана "народна рада "ДНР" призначила виконувачем обов'язків "глави ДНР" Дениса Пушиліна. Згодом у ЗМІ з’явилась інформація про те, що Владислав Сурков має намір більше не допускати ексцесів виконавців на місцях, тому з Пушиліним працюватимуть його довірені особи. Також повідомлялось, що на окупованих територіях Донеччини і Луганщини восени планують провести "вибори" нового ватажка проросійських бойовиків у зв'язку з вбивством Олександра Захарченка.

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Володимир Путін Мінські домовленості Вбивство Захарченка
Джерело: 24 Канал
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