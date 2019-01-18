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      Виборче дербі за Харків

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      Боротьба за Харків на старті
      Боротьба за Харків на старті / РадіоТрек

      "Так, конфлікти є і досить серйозні". Такою лаконічною, втім досить чіткою була відповідь одного з чиновників президентської адміністрації на наше запитання щодо непорозумінь між гарантом Конституції та главою його адміністрації.

      Питання виникло не на порожньому місці. Річ у тім, що днями з Адміністрації Президента (АП) відбувся витік інформації. Зокрема, йшлося про те, що допоки Петро Порошенко їздить країною з томос-туром, очільник його адміністрації Ігор Райнін проводить активну тактично-стратегічну виборчу підготовку.

      Один із недавніх епізодів цієї самої підготовки – висловлення сумніву з вуст пана Райніна щодо шансів переобрання Петра Олексійовича на другий термін. Глава АП, посилаючись на соціологію, начебто запропонував підлеглим сконцентрувати зусилля (передусім, інформаційні) з прицілом на парламентські вибори. Подейкують, що Райнін навіть виступив з ініціативою створити нову партію спеціально "під вибори", або принаймні, змінити вивіску БПП, рейтинг якого залишає бажати кращого. До слова, на даний момент фракційна збірна імені Петра Порошенко є найчисленнішою (135 нардепів) у Верховній Раді.


      Глава Адміністрації Президента України Ігор Райнін / Детектор медіа

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      В оточенні чинного глави держави кажуть, що коли Петро Порошенко дізнався про виборчу надактивність глави АП, назвав його не інакше як зрадником і висловився за його відставку. Але наші джерела на Банковій запевняють, що Райнін сам написав заяву на звільнення ще задовго до цього скандалу.

      Хай там як, але в оточенні Петра Порошенка кажуть, що остаточного рішення по Ігорю Райніну президент ще не прийняв, мовляв, зараз він з головою занурився в так званий "томос-тур по Україні".

      Допоки глава держави їздить містами і містечками, Райнін, який є вихідцем з Харкова, готується до битви за місце під парламентським сонцем саме на мажоритарних округах у "першій столиці". І конкурує він на цій ниві з чинним мером Харкова Геннадієм Кернесом. Цілком логічно, що і харківський градоначальник, і чинний глава президентської адміністрації хочуть мати "своїх в дошку" людей у Верховній Раді наступного скликання. До слова, кандидати від партії "Відродження", в яку входить Геннадій Кернес, в ході виборів 2014 року перемогли у 8 з 14-ти округів в Харкові та області. Потрібно бути наївним, аби повірити в те, що "апетити" цієї політичної сили (за якою стоїть одіозний екс-регіонал Віталій Хомутинник) зменшилися. Хіба що навпаки.

      І ось тут настає найцікавіший поворот, який перетинається з президентською виборчою кампанією. Річ у тім, що Геннадій Кернес публічно підтримує на виборах чинного главу держави: "За якого президента голосував би Кернес? Я можу сказати. За Порошенка. Чому? Тому що він докладав чимало зусиль, щоб в Харкові було фінансування метрополітену, щоб в Харкові було фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку, Світового банку ... і до питань, пов'язаних з децентралізацією, поліпшенням міжбюджетних відносин".

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      Подібного роду компліментарні меседжі, адресовані Петру Порошенко з вуст Кернеса лунають періодично. Але питання, чи вдасться дійсно популярному в Харківській області Кернесу конвертувати свої рейтинги в рейтинги Петра Олексійовича – відкрите. Не секрет, що рівень підтримки діючого президента в цьому регіоні, скажімо так, не найкращий.

      Між іншим, погоджується з цим і сам мер Харкова. Зокрема, в ході нещодавньої прес-конференції він заявив буквально наступне:

      Петро Порошенко – не лідер в Харкові в соцопитуваннях. Але я ще раз підкреслюю, що ми отримали гарантії, які дають нам можливість реалізувати ті обіцянки, виконання яких харків'яни чекають десятиліттями. Це будівництво метро, багатофункціональний комплекс з переробки твердих побутових відходів та будівництво нового полігону.

      Судіть самі, яку абракадабру ми маємо на сьогодні. Отже, Кернес підтримує Порошенка, а керівник АП Райнін – Авакова, який, за чутками, підтримує кандидата в президенти пані Тимошенко.

      На даний момент ситуація складається таким чином. В одному зі своїх останніх інтерв'ю Геннадій Кернес сказав, що дуже давно не спілкувався з Ігорем Райнін (чи випадково?). Разом з тим, він підтвердив, що висунення на одному з "козирних" мажоритарних округів нардепа від БПП Грановського – це його ініціатива, "так як він має великий вплив". Дуже цікавий момент: Олександр Грановський балотуватиметься по Київському району – єдиному на минулих виборах в Харкові, де ставленик Геннадія Кернеса Володимир Скоробагач програв (а переміг Олександр Кірш, представник "Народного фронту", близький до очільника МВС Арсена Авакова). Скоробагач, з яким "розрахувалися" посадою заступника голови Харківської облради, балотуватися, подейкують, більше не буде, і змагатися пан Грановський буде, швидше за все, саме з Кіршем.


      Народний депутат від БПП Олександр Грановський / Фото з відкритих джерел

      Нардеп з БПП Сергій Лещенко, який перебуває у внутрішньо фракційній опозиції, зазначає наступне:

      Вкрай складно знайти більш абсурдний тандем, ніж Порошенко – Кернес, адже саме Кернес був вірним соратником Януковича, його політичної, бізнесової та силовий опорою в Харкові, а Порошенко приходив до влади з гаслами покарання всіх, хто був причетний до "злочинної влади" Януковича. Втім, складно було б очікувати іншого після того, як влітку 2018 року рішенням Полтавського суду прямо в залі засідань було закрито кримінальну справу за обвинуваченням Кернеса в побитті людей. Справу закрили через неявку підлеглих Юрія Луценка прокурорів, а Луценко – кум Порошенко.

      ...а тим часом в Харкові активно обговорюють новорічно-різдвяні вітальні листівки для харків'ян з автографами президента і мера міста. З листівками, щоправда, вийшов невеличкий конфуз: на фото, які використали для створення листівок, зображена харківська площа Свободи з пам'ятником Леніну, який знесли ще п'ять років тому. Вперед, у минуле?

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      Автор: Наталя Ромашова
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Публікації Статті Парламентські вибори 2019 Новини Харкова Геннадій Кернес Адміністрація Президента Ігор Райнін
      Джерело: 24 Канал
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