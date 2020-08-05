Через те, що Центральна виборча комісія дозволила виборцям онлайн змінювати місце голосування, з'явився легальний механізм так званого "туризму". Виборців можуть звозити у певні містечка, аби вплинути на хід голосування.

Вже зараз у Комітеті виборців України помітили нехарактерний стрибок зі зміною адреси виборців. Про це розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель, передає 24 канал.

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У зоні ризику на сьогодні перебувають містечка і об'єднані громади, що розташовані поруч із великими містами. Також на межі ризику – курортні території із дорогою землею, де вигідно мати вплив на місцеву владу заради корупції.

Аномально велику кількість зміни виборчих адрес вже спостерігають:

у селі Фонтанка біля Одеси

курортному селищі Кароліно-Бугаз на Одещині, що входить до Затоки.

Це фактично легальна схема виборчого туризму. Тому, якщо ми побачимо автобус із київськими студентами, які курсуватимуть, в районі Конча-Заспи, Боярки чи Вишгорода в нас не повинно бути здивувань. Це легальна схема,

– відзначив Кошель.

Наразі вже нічого змінити не можна, оскільки виборчий кодекс вступив у дію. Залишається лише звертатися до Міністерства внутрішніх справ, щоб вони активно відслідковували такі течії, зазначає Кошель.

ЦВК вже звернулася до поліції

Тим часом Центральна виборча комісія вже звернулася в поліцію у зв'язку з виявленням значної кількості змін виборчих адрес в Одеській області, повідомляє Інтерфакс-Україна.

При тому звернення стосуються вже вище згаданих курортних районів: території Кароліно-Бугазу (Білгород-Дністровський район), Малиновської селищної та Фонтанській сільської територіальних громад Одеської області.

Сумарна кількість поданих заяв про зміну місця голосування становить понад 86% загальної кількості звернень, задоволених органами ведення Реєстру, здійснюють свої повноваження на території Одеської області,

– додали в ЦВК.