Виборчі хитрощі, перемоги та поразки Зеленського: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – скасування параду заради електорату, чому суд виправдав одесього міського голову Труханова та війна, як частинка військового.

1. Небезпечний суперник "Слуги народу", або Чому Зеленський вирішив скасувати військовий парад





Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив свіжі рейтинги партій. Хто лідирує, а хто втрачає електорат та чим зумовлене рішення Зеленського про скасування параду на День Незалежності, – у матеріалі 24 каналу.



Скасування параду на День Незалежності: думки експертів, політиків та звичайних українців – читайте тут!

2. Успіхи та промахи антикорупціонера Зеленського: аналіз діяльності президента за перший місяць





Боротьбу з корупцією задекларовано як головний пріоритет команди Зеленського. Фактично, на слогані "Весна прийде, саджати будемо" Зеленський увійшов до передвиборчих перегонів та переміг, ставши президентом.



Читайте більше матеріалів про президента Володимира Зеленського

3. Новий Виборчий кодекс: де схитрували народні обранці?





В Україні сталося неймовірне – народні депутати буквально в останній сесійний день своєї каденції спромоглися ухвалити новий Виборчий кодекс.



Ще більше матеріалів про парламентські вибори-2019

4. Війна змінює: керівник ресторану 5 разів приходив у військкомат, щоб повернутися на фронт





До війни 52-річний Едуард працював у престижному ресторані в Берліні. Не маючи профільної освіти, він починав різноробом і пройшов шлях від посудомия до керуючого.



Все про війну на Донбасі

5. Труханова виправдали: чому це сталося і що буде далі





Малиновський райсуд Одеси виніс виправдальний вирок одеському міському голові Геннадію Труханову та його поплічникам у справі "Краян" щодо ймовірної корупційної афери – заволодіння 185 мільйонів гривень з бюджету Одеси.



Хто такий Геннадій Труханов – читайте тут!

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