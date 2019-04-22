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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Виборець 2019 року схожий на виборця 2010, – експерт

      748 Читать новость на русском
      Вибори 2019 другий тур
      Вибори 2019 другий тур / 24 канал

      Центральна виборча комісія майже завершила підрахунок голосів – 99,85. Лідером став Володимир Зеленський із результатом у 73,22%. Чинний Президент України Петро Порошенко отримав 24,46%.

      Ключовий критерій виборця – це ставлення до влади, а воно завжди негативне, сказав у прямому ефірі 24 каналу аналітик, член координаційної ради громадської мережі "ОПОРА"  Олександр Неберикрут.

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      За його словами, якщо порівнювати виборця, то це треба робити в різних електоральних циклах. Виборець 2019 року дуже схожий до виборця 2010 року, коли балотувався Віктор Янукович і Володимир Ющенко.

      Виборця визначає контекст, у якому він існує. І дуже дивно, бо контекст 2019 схожий з 2014 роком. Була війна, втрата частини територій та загрозу. Проте, треба враховувати, що ми до цього звикли,
      – заявив Олександр Неберикрут.

      Аналітик зазначив, що виборець відчуває себе у 2010 році, коли є загроза олігархів і незрозуміло, куди рухається країна.

      24 канал провів розслідування, чому українці голосували за Зеленського. Більшість виборців лідера першого туру – це молодь з Півдня та Центру країни. Найменше голосів кандидат отримав у трьох областях Західної України, а також на Донбасі. Щодо гендерної ознаки за шоумена голосувала майже однакова кількість жінок та чоловіків. Вони були з вищою або незакінченою вищою освітою.

      Петра Порошенка підтримали переважно люди середнього та старшого віку на Заході та в Центрі України. Більше чоловіків, ніж жінок віддали свої голоси за Петра Олексійовича. Серед виборців Порошенка людей із вищою освітою трохи більше, ніж у Зеленського.

      вибори 2019 другий тур зеленський порошенко
      Володимир Зеленський переміг Петра Порошенка

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      Теги: Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини України Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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