Центральна виборча комісія звернулася до Ради національної безпеки та оборони з проханням оцінити ймовірні загрози під час виборів на окремих територіях Донбасу. Отримана відповідь може змінити рішення про неможливість проведення виборів 25 жовтня у регіонах Донецької та Луганської областей.

ЦВК не має права самостійно оцінювати ризики терористичних загроз під час виборів на окремих територіях Донбасу, тому потребує рішення експертів. Про це було заявлено під час засідання 18 серпня, повідомляє пресслужба ЦВК.

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Усі громадяни мають право обирати та бути обраними

Члени ЦВК наголосили, що Конституція України гарантує громадянам право брати участь в управлінні держави, вільно обирати і бути обраним до органів державної влади і місцевого самоврядування. Ці права не можуть бути скасовані.

Хто оцінюватиме ймовірні загрози під час виборів

Ради національної безпеки і оборони України;

Служба безпеки України;

Нацполіція;

Командування ООС.

Інформацію мають надати не пізніше, ніж до 28 серпня. Голова ЦВК Олег Діденко заявив, що відповідь силовиків буде вирішальним аргументом у питанні виборів.

Що відомо про вибори 2020 у зоні ООС

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня (№ 3809).

На територіях Донецької та Луганської обласних рад вибори не призначили. Причина: неможливість забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ та міст.

Місцеві вибори 2020 не відбудуться на території 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Також комісія наголосила, що вибори неможливо провести на частині виборчих дільниць Новоайдарської селищної громади у Луганській області.

За яких умов можливі вибори на окупованому Донбасі