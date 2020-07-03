Вибори 2020 відбудуться за відкритими списками: як виглядатиме новий бюлетень
Місцеві вибори 25 жовтня пройдуть за новим принципом. Виборці голосуватимуть за кандидата за відкритим списком. Відтак у спеціальне віконце доведеться вписувати номер кандидата.
Зразок нового бюлетеня, за яким українці голосуватимуть вже 25 жовтня, опублікував у своєму телеграм-каналі нардеп Олександр Качура.
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Заступник голови профільного комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура також повідомив, що комітет затвердив зміни до виборчого кодексу.
Яким буде новий бюлетень
Тепер в бюлетені на місцевих виборах необхідно вказати не тільки партію, якій громадянин симпатизує, але й поруч в трафарет внести номер того чи іншого кандидата від цієї політсили. Таким чином очікується, що в місцевих радах виявляться політики з найбільш високим рівнем довіри.
Зразок бюлетеня для місцевих виборів 2020 / Зображення з телеграм-каналу Олександра Качури
Що відомо про новий Виборчий кодекс
- Проєкт Виборчого кодексу (№3112-1) ухвалений у першому читанні ще 7 листопада 2017 року.
- Цим документом, пропонується застосувати виборчу систему, яка дозволяє персоніфікувати голосування – так звані "відкриті" списки кандидатів.
- З 6 червня Рада розглядала правки до Виборчого кодексу, яких налічувалось 4568. У другому читанні Рада попереднього скликання його схвалила в липні 2019 року.
- Володимир Зеленський 14 вересня наклав вето на законопроєкт щодо змін до Виборчого кодексу і направив свої правки.
- 19 грудня Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс у цілому з урахуванням пропозицій президента Володимира Зеленського, які передбачають "відкриті" регіональні списки кандидатів у народні депутати від партій.