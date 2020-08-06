Незалежні спостерігачі у Білорусі б'ють на сполох: явка у перший день виборів завищена від 1,5 до 8 разів. Кількість спостерігачів суттєво зменшили, а незалежних активістів затримують просто на дільницях.

Офіційні дані про дострокове голосування у Білорусі суттєво відрізняються від реальної картини. Про це заявили спостерігачі громадянської ініціативи "Чесні люди", повідомляє Інтерфакс.

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Невтішні висновки зробили на основі аналізу даних з 605 дільниць (всього у Білорусі 5767 виборчих дільниць – 24 канал). Спостерігачі повідомляють, що лише у Мінську на трьох дільницях явка була завищена майже у вісім разів.

Є підстави вважати, що як мінімум на десятках дільниць по всій країні дані офіційних протоколів навіть близько не відповідають дійсності,

– заявили спостерігачі.

За даними ЦВК Білорусі, 4 серпня явка виборців склала 4 471 особи. Незалежні спостерігачі підрахували, що у цей день на дільницю завітали 22 149 осіб. Отже в офіційних документах явку завищено у півтора раза. Загальна явка в перший день дострокового голосування становила 4,98%, за два дні – 12,75%.

Незалежних експертів затримують

У перші дні дострокового голосування на виборчих дільницях розпочалася низка затримань. Під удар попали незалежні спостерігачі з різних міст Білорусі. Напередодні ЦВК прийняла рішення, що на кожній дільниці можуть бути присутні не більше трьох спостерігачів. Таке рішення аргументують епідеміологічною ситуацією в країні. Однак білоруські правозахисники заявляють, що це створює тепличні умови для маніпулювання. Тепер чинна влада зможе зробити виборчий процес ще більш закритим.

Що відомо про вибори у Білорусі: