Сьогодні збирався комітет ВРУ з приводу пропозиції Леоніда Кравчука піти назустріч ОРДЛО і провести вибори на окупованих територіях. Такий ультиматум на останньому засіданні ТКГ 19 серпня поставили представники Росії. Нардепи не прийняли рішення щодо виборів, але створили профільну групу для обговорень.

Про це в ефірі 24 каналу говорили члени профільного комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування з партії "Голос" Роман Лозинський та народний депутат, зі "Слуги народу" Віталій Безгін.

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Що було на засіданні?

За словами нардепів, нещодавно закінчилось засідання комітету щодо проведення виборів на окупованих територіях. Кравчук, Резніков та інші члени ТКГ були присутні на засіданні, де вперше відбувся діалог між ТКГ і комітетом.

Кравчук спрямував лист на комітет з метою уточнення відповідності нашої постанови про місцеві вибори іншому законодавству України. Зокрема, законодавству про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО. Оскільки це питання безпеки загальнодержавної, варто створити міжкомітетську робочу групу серед представників 3 комітетів, аби дослідити це питання,

– зазначив нардеп зі "Слуги народу" Безгін.

Думки нардепів розходяться

Роман Лозинський ж додав, що Леонід Кравчук сьогодні переконував комітет, що варто коригувати постанову про вибори-2020 і варто "більш лагідно формулювати питання щодо Росії та виборів на Донбасі".

Розгляд ультиматумів Путіна, російської сторони комітетом Верховної Ради – це абсурд. Звичайно, такого не мало б бути,

– переконаний Лозинський.

Натомість Безгін вважає, що вони разом представляють Україну та захищають український інтерес.

"Переконаний, що постанова в тій редакції за регламентом цілком захищає громадян України та Україну. Не бачу нічого шкідливого в тому, що це питання має бути розглянуто. Навіть з точки зору поваги до першого президента, залишати його звернення без належної редакції парламенту – не є коректним", – зазначив Безгін.

Він вважає, що це нормально мати плідну співпрацю в цьому питанні. І додав: це дозволить парламенту глибше зануритися в процес перемовин, зокрема, з країною-агресором, і це сприятиме врегулюванню.

Мовиться, що це буде розгляд питання відповідності постанови законодавству. Не стоїться питання переголосування постанови. Ми винятково надамо оцінку, наскільки воно відповідає іншому українському законодавству. Не більше,

– наголосив Безгін.

Крім цього, представник партії "Голос" Лозинський вважає, якщо йти на поступки і спрощувати всі процедурні моменти вибори на Донбасі відбудуться найближчим часом. Це те, чого хоче Путін.

Яке рішення прийняв комітет?

Серед депутатів комітету є різні позиції. Дехто вважає, що вибори на Донбасі не можуть відбутися до моменту, поки ці території не будуть підконтрольні Україні. Частина – готові йти на поступки, вважає Лозинський.

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