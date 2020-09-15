"Слуга народу" Олександр Качура припустив, що відкличе свій законопроєкт про зміну постанови Верховної Ради про місцеві вибори в Україні (цей документ набув резонансу у суспільстві після перемовин делегацій України та Росії у Берліні 11 вересня). А от глава фракції Давид Арахамія каже, що з цього приводу ще треба подумати.

Олександр Качура заявив, що не виключає відкликання свого законопроєкту про зміни до постанови Ради про місцеві вибори, пише Інтерфакс-Україна.

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"Можливо, я буду якось відкликати цю постанову – щоб ми напрацювали консолідоване рішення комітету і всіх фракцій", – сказав нардеп.

Він пояснив, що його пропозиція стосувалася проведення виборів до Донецької та Луганської обласних рад на підконтрольній Україні території, що за нинішніх умов реалізувати неможливо.

В ефірі "Свободи слова" від 14 вересня також обговорювали цю тему:

Керівник "Слуги народу" у ВРУ Давид Арахамія сказав, що депутати ще будуть вирішувати, як чинити: "Якщо ми це проголосуємо, то це розблоковує багато інших процесів на шляху до миру".



сказав, що депутати ще будуть вирішувати, як чинити: А от віцепрем'єр Олексій Резніков заявив: те, що Російська Федерація вимагає змінити якусь постанову ВРУ та провести вибори в ОРДЛО 25 жовтня – "це міф, нісенітниця, такої вимоги не існує”.

Скандал навколо постанови Ради про місцеві вибори: коротко