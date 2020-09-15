"Нісенітниця" чи "шлях до миру": українська влада ще не дійшла згоди щодо виборів на Донбасі
"Слуга народу" Олександр Качура припустив, що відкличе свій законопроєкт про зміну постанови Верховної Ради про місцеві вибори в Україні (цей документ набув резонансу у суспільстві після перемовин делегацій України та Росії у Берліні 11 вересня). А от глава фракції Давид Арахамія каже, що з цього приводу ще треба подумати.
Олександр Качура заявив, що не виключає відкликання свого законопроєкту про зміни до постанови Ради про місцеві вибори, пише Інтерфакс-Україна.
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"Можливо, я буду якось відкликати цю постанову – щоб ми напрацювали консолідоване рішення комітету і всіх фракцій", – сказав нардеп.
Він пояснив, що його пропозиція стосувалася проведення виборів до Донецької та Луганської обласних рад на підконтрольній Україні території, що за нинішніх умов реалізувати неможливо.
В ефірі "Свободи слова" від 14 вересня також обговорювали цю тему:
- Керівник "Слуги народу" у ВРУ Давид Арахамія сказав, що депутати ще будуть вирішувати, як чинити: "Якщо ми це проголосуємо, то це розблоковує багато інших процесів на шляху до миру".
- А от віцепрем'єр Олексій Резніков заявив: те, що Російська Федерація вимагає змінити якусь постанову ВРУ та провести вибори в ОРДЛО 25 жовтня – "це міф, нісенітниця, такої вимоги не існує”.
Скандал навколо постанови Ради про місцеві вибори: коротко
- Після перемовин у Берліні 11 вересня радників глав держав "нормандської четвірки" у Кремлі заявили, що Київ погодився переглянути рішення Ради щодо проведення виборів на Донбасі.
- Але українська влада це заперечує: мовляв, Україна лише проінформувала росіян, що існує такий проєкт про зміни.
- Нагадаємо, ВРУ постановою 3809 від 15 липня призначила місцеві вибори на 25 жовтня, але у пункті 4 прямо вказала, що в ОРДЛО їх провести неможливо через загрози з боку окупантів.
- Депутат від "Слуги народу" Качура 28 липня зареєстрував проєкт постанови 3943 про внесення змін до постанови про призначення виборів.