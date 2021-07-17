Вибори у Харкові: Добкін давно і міцно застряг у минулому

А ось ще один сюжет передвиборної кампанії в Харкові – полеміка з приводу "Картки харків'янина". Річ у тому, що на початку червня в Харкові стартував проєкт "Картка харків'янина", який передбачає впровадження персональної карти жителів міста для отримання привілейованого доступу до системи муніципальних і комерційних послуг. Далі читайте російською.

По этой карточке каждый харьковчанин сможет получить особые привилегии – товары по сниженной цене, абонементы, пропуски, специальные предложения. Нечто подобное делают в некоторых городах Украины, и не только Украины.

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Добкин против

Но поскольку любые социальные действия городских властей воспринимаются потенциальными участниками выборов в предвыборном контексте, вокруг этой инициативы возникла полемика. В частности, против этой инициативы выступил Михаил Добкин. Но вот парадокс. Критикуя эту инициативу, он вступает в противоречие с интересами многих харьковчан.

Понятный и банальный интерес жителей города – получать товары и услуги по сниженным ценам. В своей критике "Карточки харьковчанина" Добкин показывает, как далеко он оторвался от простых людей и их интересов. Для них важна экономия нескольких сотен гривен, а для Михаила Марковича этих денег не хватит на одну заправку своего мотоцикла. У него один винный погреб (задекларированный на 200 квадратных метров) имеет большую площадь, чем квартиры 99% харьковчан.

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Поэтому масштабы цен и скидок он просто не понимает. И это проблема не только Михаила Добкина, но и большинства других представителей политической элиты.

Но Михаил Маркович по этой теме вступает в противоречие не только с простыми харьковчанами, но и со значительной частью харьковского бизнеса. Ведь через "Карточку харьковчанина" местные предприниматели получают дополнительных потребителей и статус социально ответственного бизнеса.

Это критика из прошлого, в котором Михаил Добкин давно и прочно застрял. Поэтому не удивительно, что в рейтинговой гонке в Харькове он все сильнее отстает от Терехова.