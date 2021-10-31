Вибори мера Харкова: на дільницях фіксують перші порушення

У Харкові 31 жовтня обирають мера міста у першому турі. Під час волевиявлення уже виявили перше правопорушення.

Зазвичай, найчастіше правоохоронці фіксують випадки фотографування бюлетенів та недостатню кількість скриньок для голосування. На дільницях уже зафіксували декілька правопорушень.

До слова Вибори мера Харкова: як проголосувати, якщо захворів

Перші правопорушення

Не пустили спостерігачів

Джерело: Суспільне Харків

На двох спецдільницях міста не пускали спостерігачів. На дільницях в Міському перинатальному центрі та пологовому будинку №7 від спостерігачів "Опори"вимагали COVID-документи – сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

Спостерігачі звернулися до керівництва Територіальної виборчої комісії і після півгодинних переговорів, їх таки допустили на дільниці.

Координатор "Опори" Микола Зінченко додав, що у Виборчому кодексі наявність таких документів не прописана. Усе, що потрібно мати – посвідчення особи та спостерігача

Фотографував бюлетень

Джерело: телеграм-канал "Харьков Life"

Перше порушення зафіксували на виборчій дільниці №631692 на вулиці Луї Пастера. Спостерігачі помітили чоловіка, який фотографував свій виборчий бюлетень. На дільницю викликали правоохоронців.

Поліція затримала правопорушника.



Правоохоронці на виборах у Харкові / Фото Національної поліції

На двох одна кабінка

Джерело: телеграм-канал "Труха"

Ще одне порушення зафіксували спостерігачі вранці на дільницях. В одну кабінку зайшли одразу двоє людей.



Двоє виборців зайшли в одну кабінку / Фото телеграм-каналу "Труха"

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Вибори мера Харкова: коротко

У Харкові призначили позачергові вибори мера після того, як Геннадій Кернес, який 25 жовтня 2020 року втретє став головою міста, помер.

Про смерть політика через коронавірус повідомили 17 грудня 2021 року, а 24 лютого 2021 року повноваження покійного офіційно припинили.

У Раді призначили голосування за посаду харківського мера на 31 жовтня 2021 року. Свої кандидатури на волевиявлення зареєстрували 10 осіб.



Список кандидатів у мери Харкова / Інфографіка 24 каналу