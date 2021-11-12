Вибори мера Харкова: 20 скарг надійшло від Добкіна, апеляційний суд втретє відмовив "Опорі"

Другий апеляційний адміністративний суд в Харкові відмовив "Опорі" у перерахунку голосів на виборчих дільницях Новобаварського району. У суді до того ж розглядають ще 2 скарги з 20 кандидата у мери Харкова Михайла Добкіна.

У Новобаварському районі спостерігачі виявили розбіжності у кількості голосів на користь Ігоря Терехова. Тому "Опора" подала апеляційну скаргу, щоб голоси перерахували.

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Суд підтверджує розбіжність

Апеляційний суд відхилив 11 листопада третю і останню апеляційну скаргу "Громадської мережі "Опора".

Координатор "Опори" на Харківщині Микола Зінченко каже, що суд підтверджує розбіжність, але відмовляє у перерахунку голосів. На думку Зінченка, судді не хочуть брати відповідальність за доведення того, які голоси точно були віддані за яких кандидатів.

Відмовили за формальними вимогами, мовляв, якщо ми хотіли б щось оскаржити, то мали це робити до моменту здачі документації, але наше порушення було зафіксоване після того, як документація була здана,

— сказав Микола Зінченко.

Координатор "Опори" на Харківщині додав, що далі вони співпрацюватимуть з Нацполіцією за розслідуванням стосовно фальсифікацій.

20 скарг від Добкіна

Від імені кандидата у мери Михайла Добкіна до апеляційного суду надійшло близько 20 скарг. Наразі залишилося розглянути 2 скарги, за рештою позовів вже відмовили.

Представник кандидата Артур Мартін каже, що ще 70 позовів вони подали до суду першої інстанції, але там теж відмовили.

132 дільниці — це позови, де ми виявили порушення транспортування, розпакування документів. Що стосується підробки, вона відбувалася на 65 дільницях,

— сказав Мартін.



Добкін загалом подав 90 позовів до суду / Фото Суспільного

Представники районних ТВК, а також Ігоря Терехова, у суді заперечували фальсифікації.