Терехов виконує обов'язки мера Харкова та є секретарем міської ради. Серед усіх кандидатів він перемагає за результатами екзитполів.
До теми Харків без Кернеса: боротьба за "крісло мера" в розпалі
Результати голосування в Новобаварському районі
- Ігор Терехов ("Блок Кернеса – Успішний Харків") – 14 204 голоси.
- Михайло Добкін (самовисуванець) – 6 268 голосів.
- Аліна Мустафаєва (самовисуванець) – 797 голосів.
- Володимир Плетньов ("Партія Шарія") – 673 голоси.
- Олександр Скорик ("Європейська Солідарність") – 560 голосів.
- Денис Ярославський (самовисуванець) – 443 голоси.
- Костянтин Немічев (самовисуванець) – 398 голосів.
- Дмитро Маринін (самовисуванець) – 190 голосів.
- Сергій Ряполов (самовисуванець) – 105 голосів.
- Віктор Величков (самовисуванець) – 96 голосів.
За інформацією ТВК, в Київському районі проголосували 29% виборців. Там лідирує кандидат Ігор Терехов. Про це розповіла Суспільному голова ТВК Надія Чугаєвська.
Вибори мера Харкова: головне
- Востаннє очільника Харкова обирали 25 жовтня 2020 року. Тоді втретє виграв Геннадій Кернес. Проте, до моменту проголошення мером, він майже 2 місяці не з'являвся на публіці.
- Перше засідання нового скликання міськради провели без Кернеса. Уже 17 грудня 2021 року повідомили, що політик помер. Причина – ускладнення від коронавірусу.
- Повноваження ексмера офіційно припинились лише 24 лютого 2021 року. Нові вибори мера призначили на 31 жовтня 2021 року.
- Загалом на вибори зареєструвались 13 осіб: 12 чоловіків і 1 жінка. Однак згодом відмовилися від участі 3 кандидатів.
- На початку жовтня харків'ян опитали, за кого б вони проголосували 31 жовтня. Серед лідерів опинилися Ігор Терехов (57,6%) та Михайло Добкін (27,6%).