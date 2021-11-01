Терехов виконує обов'язки мера Харкова та є секретарем міської ради. Серед усіх кандидатів він перемагає за результатами екзитполів.

До теми Харків без Кернеса: боротьба за "крісло мера" в розпалі

Результати голосування в Новобаварському районі

Ігор Терехов ("Блок Кернеса – Успішний Харків") – 14 204 голоси.

Михайло Добкін (самовисуванець) – 6 268 голосів.

Аліна Мустафаєва (самовисуванець) – 797 голосів.

Володимир Плетньов ("Партія Шарія") – 673 голоси.

Олександр Скорик ("Європейська Солідарність") – 560 голосів.

Денис Ярославський (самовисуванець) – 443 голоси.

Костянтин Немічев (самовисуванець) – 398 голосів.

Дмитро Маринін (самовисуванець) – 190 голосів.

Сергій Ряполов (самовисуванець) – 105 голосів.

Віктор Величков (самовисуванець) – 96 голосів.

За інформацією ТВК, в Київському районі проголосували 29% виборців. Там лідирує кандидат Ігор Терехов. Про це розповіла Суспільному голова ТВК Надія Чугаєвська.

Зверніть увагу! Громадська мережа "Опора" оприлюднила результати паралельного підрахунку голосів. За цими результатами, Ігор Терехов набирає 50,06% голосів, Михайло Добкін — 28,21%. Похибка становила менше ніж 1%, за винятком Ігоря Терехова (похибка 1,1%).

Вибори мера Харкова: головне

Востаннє очільника Харкова обирали 25 жовтня 2020 року. Тоді втретє виграв Геннадій Кернес. Проте, до моменту проголошення мером, він майже 2 місяці не з'являвся на публіці.

Перше засідання нового скликання міськради провели без Кернеса. Уже 17 грудня 2021 року повідомили, що політик помер. Причина – ускладнення від коронавірусу.

Повноваження ексмера офіційно припинились лише 24 лютого 2021 року. Нові вибори мера призначили на 31 жовтня 2021 року.

Загалом на вибори зареєструвались 13 осіб: 12 чоловіків і 1 жінка. Однак згодом відмовилися від участі 3 кандидатів.

На початку жовтня харків'ян опитали, за кого б вони проголосували 31 жовтня. Серед лідерів опинилися Ігор Терехов (57,6%) та Михайло Добкін (27,6%).



Хто змагався за посаду мера Харкова / Інфографіка 24 каналу