З'явилися перші результати виборів мера Харкова

Перша районна комісія підрахувала голоси жителів Новобаварського району. Тут впевнено перемагає Ігор Терехов, за якого прогосували понад 14 тисяч людей. Друге місце посідає Михайло Добкін із вдвічі меншим результатом.

Терехов виконує обов'язки мера Харкова та є секретарем міської ради. Серед усіх кандидатів він перемагає за результатами екзитполів.

До теми Харків без Кернеса: боротьба за "крісло мера" в розпалі

Результати голосування в Новобаварському районі

Ігор Терехов ("Блок Кернеса – Успішний Харків") – 14 204 голоси.

Михайло Добкін (самовисуванець) – 6 268 голосів.

Аліна Мустафаєва (самовисуванець) – 797 голосів.

Володимир Плетньов ("Партія Шарія") – 673 голоси.

Олександр Скорик ("Європейська Солідарність") – 560 голосів.

Денис Ярославський (самовисуванець) – 443 голоси.

Костянтин Немічев (самовисуванець) – 398 голосів.

Дмитро Маринін (самовисуванець) – 190 голосів.

Сергій Ряполов (самовисуванець) – 105 голосів.

Віктор Величков (самовисуванець) – 96 голосів.

За інформацією ТВК, в Київському районі проголосували 29% виборців. Там лідирує кандидат Ігор Терехов. Про це розповіла Суспільному голова ТВК Надія Чугаєвська.

Вибори мера Харкова: головне

Востаннє очільника Харкова обирали 25 жовтня 2020 року. Тоді втретє виграв Геннадій Кернес. Проте, до моменту проголошення мером, він майже 2 місяці не з'являвся на публіці.

Перше засідання нового скликання міськради провели без Кернеса. Уже 17 грудня 2021 року повідомили, що політик помер. Причина – ускладнення від коронавірусу.

Повноваження ексмера офіційно припинились лише 24 лютого 2021 року. Нові вибори мера призначили на 31 жовтня 2021 року.

Загалом на вибори зареєструвались 13 осіб: 12 чоловіків і 1 жінка. Однак згодом відмовилися від участі 3 кандидатів.

На початку жовтня харків'ян опитали, за кого б вони проголосували 31 жовтня. Серед лідерів опинилися Ігор Терехов (57,6%) та Михайло Добкін (27,6%).

Громадська мережа "Опора" оприлюднила результати паралельного підрахунку голосів. За цими результатами, Ігор Терехов набирає 50,06% голосів, Михайло Добкін — 28,21%. Похибка становила менше ніж 1%, за винятком Ігоря Терехова (похибка 1,1%).



Хто змагався за посаду мера Харкова / Інфографіка 24 каналу