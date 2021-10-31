Вибори мера Харкова: екзитполи назвали ймовірного переможця

У Харкові 31 жовтня відбулися вибори мера Харкова. За результатами екзитполів, фаворитом містян став Ігор Терехов. Він обійшов найближчого конкурента приблизно на 23 відсотки.

Загалом за крісло очільника міста змагалися 10 кандидатів. Серед них – дев'ять чоловіків та одна жінка. Приблизно о 20 годині оприлюднили результати 2 із 3 проведених екзитполів.

До теми Мустафаєва, Добкін або Терехов: хто планує замінити Кернеса на посаді мера Харкова

Кого і наскільки підтримали харків'яни: дані екзитполу "Соціальний моніторинг"

Ігор Терехов ("Блок Кернеса – Успішний Харків!") – 51%;

Михайло Добкін (самовисуванець) – 27,6%;

Олександр Скорик ("Європейська солідарність") – 6,4%;

Денис Ярославський (самовисуванець) – 5,1%.

Аліна Мустафаєва (самовисуванка) – 3,0%;

Костянтин Немічев (самовисуванець) – 2,5%;

Володимир Плетньов ("Партія Шарія") – 1,4%;

Дмитро Маринін (самовисуванець) – 0,8%;

Віктор Величков (самовисуванець) – 0,3%;

Сергій Ряполов (самовисуванець) – 0,2%;

Проти всіх – 0,8%.

Цей екзит-пол проводили на 100 випадково вибраних дільницях. "Центр соціальний моніторинг" передусім запитував про те, кого люди обрали. Також питали, кого оберуть, якщо буде 2 тур, який вік і соціальний статус. До початку опитувань в центрі зазначили, що планують опитати від 12 до 20 тисяч осіб.

Кого і наскільки підтримали харків'яни: дані екзитполу New Image Marketing Group

Ігор Терехов ("Блок Кернеса – Успішний Харків!") – 53,8%;

Михайло Добкін (самовисуванець) – 24,5%;

Олександр Скорик ("Європейська солідарність") – 6,7%;

Костянтин Немічев (самовисуванець) – 5,3%;

Аліна Мустафаєва (самовисуванка) – 3,4%;

Володимир Плетньов ("Партія Шарія") – 3,3%;

Денис Ярославський (самовисуванець) – 1,5%.

Це соціологічне дослідження проводили на замовлення громадської організації "Комітет виборців України". Фахівці New Image Marketing Group опитували 7 490 осіб на 70 випадково вибраних дільницях.



Список кандидатів у мери Харкова / Інфографіка 24 каналу

Вибори у Харкові: передісторія

Вибори призначили через смерть чинного міського голови Геннадія Кернеса у грудні 2020 року.

Спочатку в них мали брати участь 13 кандидатів, але троє зняли свої кандидатури. Першим з перегонів вийшов член проросійської "Опозиційної платформи – За життя" Валерій Говоров.

Після нього про відмову від балотування оголосили лідер "Партії пенсіонерів" Микола Кукірка та блогер Олександр Кондрусик (Саша Псих).

За тиждень до голосування в опитуванні харків'яни визначили двох лідерів – ними були Терехов та Добкін.