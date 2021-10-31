У Харкові почалися вибори мера: що треба знати про голосування

За посаду очільника міста позмагаються 10 кандидатів. Жителі Харкова, які прийдуть на вибори, мають поставити галочку, плюсик або хрестик навпроти прізвища політика, якого вони підтримують.

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Згідно з офіційними даними, у Харкові працюють 605 виборчих дільниць. 55 з них – у медичних установках.

Пацієнти стаціонарних відділень матимуть змогу взяти участь у виборах без будь-яких попередньо написаних заяв. Для голосування їм треба лише прийти до дільниці, яка відкрилася у лікарні.

Ті, хто не може ходити, голосуватимуть у ліжку. Їм приноситимуть бюлетені та урни безпосередньо у палати.

Як проголосувати на виборах у мери Харкова

Аби бути допущеними до голосування, харків'яни мають прийти до виборчих дільниць за місцем прописки. При собі обов'язково треба мати паспорт та медичну маску – карантинні норми на час виборів ніхто не скасовував.

Щоб не захворіти на COVID-19, жителі міста мають також дотримуватися соціальної дистанції.

Крім того, всі дільниці повинні бути забезпеченими засобами персонального захисту для працівників ТВК, а також виборців.

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Як безпечно голосувати на виборах / Інфографіка 24 каналу

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