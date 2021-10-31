У Харкові почалися вибори мера: що треба знати про голосування
Джерело:24 канал
Виборчі дільниці Харкова відкрилися 31 жовтня о 8:00. Триватиме голосування до 20:00. Опісля виборчі комісії одразу розпочнуть підрахунок бюлетенів.
За посаду очільника міста позмагаються 10 кандидатів. Жителі Харкова, які прийдуть на вибори, мають поставити галочку, плюсик або хрестик навпроти прізвища політика, якого вони підтримують.
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В якому порядку будуть кандидати
- Величков Віктор Миколайович – пенсіонер з Лозової, самовисуванець;
- Добкін Михайло Маркович – радник громадської організації "Наш Дім Харків", самовисуванець;
- Маринін Дмитро Олексійович – аспірант Національної академії держуправління при президенті України, самовисуванець;
- Мустафаєва Аліна Ельманівна – директор товариства "Екокар", самовисуванка;
- Немічев Костянтин Віталійович – голова харківського відділення "Національного корпусу", самовисуванець;
- Плетньов Володимир Васильович – адвокат, від "Партії Шарія";
- Ряполов Сергій Анатолійович – тимчасово безробітний, самовисуванець;
- Скорик Олександр Олексійович – генеральний директор компанії "МК М'ясний", від партії "Європейська солідарність";
- Терехов Ігор Олександрович – секретар міськради, від партії "Блок Кернеса – успішний Харків";
- Ярославський Денис Ігорьович – юрист ТОВ "Харківський проєктний інститут", самовисуванець.
Голосувати можуть навіть хворі
- Згідно з офіційними даними, у Харкові працюють 605 виборчих дільниць. 55 з них – у медичних установках.
- Пацієнти стаціонарних відділень матимуть змогу взяти участь у виборах без будь-яких попередньо написаних заяв. Для голосування їм треба лише прийти до дільниці, яка відкрилася у лікарні.
- Ті, хто не може ходити, голосуватимуть у ліжку. Їм приноситимуть бюлетені та урни безпосередньо у палати.
Як проголосувати на виборах у мери Харкова
Аби бути допущеними до голосування, харків'яни мають прийти до виборчих дільниць за місцем прописки. При собі обов'язково треба мати паспорт та медичну маску – карантинні норми на час виборів ніхто не скасовував.
Щоб не захворіти на COVID-19, жителі міста мають також дотримуватися соціальної дистанції.
Крім того, всі дільниці повинні бути забезпеченими засобами персонального захисту для працівників ТВК, а також виборців.
До теми Вибори мера в Харкові: як голосувати у часи карантину
Як безпечно голосувати на виборах / Інфографіка 24 каналу
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