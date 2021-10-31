Скільки харків'ян вже проголосували на виборах мера Харкова: з'явилися дані щодо явки
Джерело:фейсбук ОПОРИ
У Харкові 31 жовтня містяни обирають нового мера. Станом на 12:00 участь у голосуванні взяли 12,4% виборців.
За попередніми підрахунками, похибка в оприлюдненій статистиці становить 0,6%. Показово, що на виборах у 2015 році явка харків'ян на вибори до 12:00 була істотно вищою – 17,7%.
Рекомендуємо Вибори мера Харкова: як проголосувати, якщо захворів
Причини низької явки: версія
Як повідомляє "Суспільне", у міськраді Харкова припустили, що низька активність виборців нібито може бути пов'язана із заявою народного депутата від "Слуги народу" Михайла Радуцького, яка ввела людей в оману.
"Він сказав, що на дільницях треба буде мати COVID-сертифікат, щоб прийти. Ми, звісно, спростували. Представник тервиборчкому спростувала це. Але мешканців міста це налякало",
– пояснив виконувач обов'язків міського голови Ігор Терехов.
Яку явку прогнозували експерти
Раніше аналітики попереджали про невисокий показник явки. Вони стверджували, що участь у голосуванні за мера точно візьме менша кількість людей, ніж була на парламентських виборах. Причин цьому є кілька:
- українці переважно ходять на загальнонаціональні вибори;
- багато харків'ян хотіли бачити мером лише Геннадія Кернеса, тому після його смерті вони просто не підуть на вибори;
- виборці бояться заразитися коронавірусом у людному місці.