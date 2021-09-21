Наближаються вибори мера Харкова: хто став першим кандидатом

21 вересня 2021 , 16:02
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Джерело:

Суспільне

У Харкові 21 вересня почали приймати заявки від кандидатів на посаду мера міста. У територіальній виборчій комісії розповіли, хто став першим кандидатом, який зареєструвався.

Однак подача документів не є гарантією того, що кандидата зареєструють. Відповідно до правил, рішення про реєстрацію чи відмову мають ухвалити протягом 5 днів.

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Хто став першим кандидатом

З журналістами про це спілкувалася голова територіальній виборчої комісії Олена Мавієнко. За її словами перший пакет необхідних документів приніс голова місцевого осередку Нацкорпусу Костянтин Немічев.


Костянтин Немічев прийшов до виборчої комісії / Фото Суспільного

Однак він не єдиний, хто там був. Згодом завітав для реєстрації й колишній мер Харкова та одіозний проросійський політик Михайло Добкін. Він заявив журналістам, що основним його мотивом є "продовження усього доброго, що було зроблено у місті".


Михайло Добкін подає документи до виборчої комісії / Фото Суспільного 

Коротко про вибори мера в Харкові 

  • Минулого разу очільника міста там обирали 25 жовтня 2020 року жителі. Тоді ним втретє поспіль став Геннадій Кернес. Проте до моменту проголошення мером, політик майже 2 місяці взагалі не з'являвся на публіці.
  • Перше засідання нового скликання міської ради провели 9 грудня. Представники мера тоді сказали, що Кернес з'явиться на публіці в кінці місяця. 
  • Проте цього так і не трапилося, оскільки 17 грудня 2021 року повідомили, що Геннадій Кернес помер. Причиною назвали ускладнення коронавірусу.
  • Повноваження покійного мера офіційно припинили тільки 24 лютого 2021 року.
  • У Раді тоді повідомили, що вибори мера Харкова можна призначити на березень. Проте це не змогли зробити через кілька бюрократичних тонкощів. Тому їх вирішили провести 31 березня.
Автор: Олександр Марчак