Мовиться про нинішнього виконувача обов'язків мера міста Терехова, депутата Скорика, депутатку Мустафаєву та кандидата Плетньова. Окрім того, ще кілька кандидатів подавали декларації раніше.

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Декларації за 2020 рік є у 4 кандидатів:

виконуючого обов'язки міського голови Ігоря Терехова;

депутата облради від ЄС Олександра Скорика;

депутатки міськради від "Слуги народу" Аліни Мустафаєвої;

кандидата від "Партії Шарія" Володимира Плетньова.

Рух звертався до кандидатів, чиїх декларацій немає чи вони мають застарілі дані, та відповідей не було. Однак є декларація Михайла Добкіна за 2019 рік, адже він був народним депутатом. Документ щодо статків Костянтина Немічева є за 2018 рік, коли він балотувався у нардепи.

Добкін має квартири, рушниці й карабіни, ікони й білий рояль

У 2019 році Михайло Добкін задекларував:

19 об'єктів нерухомості – 4 квартири, лісова ділянка площею 28 500 квадратних метрів у Зарічному Вовчанського району, кілька гаражів, земельних ділянок та місць для паркування;

6 коштовних годинників, 5 статуеток, понад 10 ікон, кілька книжок кінця 18 – початку 19 століття (у розділі "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" є 101 задекларований предмет);

19 транспортних засобів: 10 легкових авто, 3 мотоцикли, 3 катери;

загальний дохід Добкіних у 2019 році — 14,2 мільйона гривень;

на дружину записані комплекти прикрас, шуби, сумки та одяг;

є також власна колекція рушниць і карабінів, антикварного посуду та меблів, 15 картин та рояль білого кольору.

Окрім того, у 2018 році політик задекларував фінансові зобов'язання на суму 13,4 мільйона гривень.

Згідно з реєстром, Добкін має стосунок до 5 юридичних компаній, які займаються переважно сільським господарством на Волині. До прикладу, Володимир-Волинська птахофабрика, яка належить Добкіним, торік заробила 1,6 мільярда гривень,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, на дружину задекларовані два векселі та відстрочка по договору купівлі-продажу.

Олександр Скорик торік мав найбільший дохід з усіх кандидатів

Олександр Скорик балотується від "Європейської солідарності". Він генеральний директор ТОВ "МК М'ясний".

Родина задекларувала, найбільший з усіх кандидатів дохід торік – 17,6 мільйона гривень. Ба більше, задекларував:

42 об'єкти нерухомості, з них – 20 земельних ділянок, 4 житлові будинки та квартиру;

53 транспортні засоби, з них більшість – вантажні;

корпоративні права на 2 компанії та благодійну організацію, 3 торговельні знаки та торговельний слоган;

дружина має дві позики – по 2,9 мільйона гривень, взяті у 2018 році;

активи родини політика – "всього" 696 тисяч гривень.



Статки кандидатів на посаду мера Харкова / Фото "ЧЕСНО"

Голова фракції "Партії Шарія" займає третю сходинку

Володимир Плетньов торік задекларував 687 тисяч гривень доходу. Велику частину грошей отримує як довічне грошове утримання судді у відставці. Він також володіє:

активами на 258 тисяч доларів, які він разом із дружиною зберігають у готівці;

2 земельні ділянки і садовий будинок у Харкові;

4 автомобілі: Toyota Tundra 2012 року, Porsche Cayenne 2013 року, Volkswagen Caddy 2008 року та вантажний Ivecо;

його дружина має акції в компанії ПАТ "Харківська автобаза № 3" та частину компанії ТОВ "Червоний сердолік", яка займається пасажирськими перевезеннями.

Терехов торік заробив 1,5 мільйона гривень, а також орендує квартиру в мами

Ігор Терехов торік задекларував доходу 1,5 мільйона гривень. У міськраді він заробив 1,46 мільйона.

Син Терехова Андрій заробив 23 тисячі гривень у компанії "МЦ ОН КЛІНІК ХАРКІВ", співзасновницею якої є його мати – Олена Винник.

Цікаво! У 2014 році Терехов та Винник розлучилися, тому її даних немає в декларації. Проте ексдружина володіє родинним бізнесом. Зокрема компаніями "Он клінік" і "Доктор ПРО".

Окрім цього, Ігор Терехов задекларував:

3 квартири: перша у спільній власності з матір'ю Вікторією Тереховою, другу – орендує у мами, а третю – винаймає з сином Андрієм. Також орендує Mercedes-Benz GL 350 CDI 2013 року;

у 2017 році отримав позику 10 мільйонів гривень у Лади Крімерман, розмір якої не змінився (тобто борг не віддавав);

у 2021 році Терехов придбав обладнання для кабінету хімії за 280 тисяч гривень. Також він зробив пожертву на 395 тисяч гривень.

Мустафаєва задекларувала 5,1 мільйона гривень доходу

Аліна Мустафаєва – самовисуванка, що 5,1 мільйона доходу заробила за основним місцем роботи у компанії "Екокар". Окрім того, – мала 4 роботи за сумісництвом, займалася підприємницькою діяльністю та отримала дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Мустафаєва задекларувала:

придбану торік квартиру у Харкові площею 137 квадратних метрів, а ще одну – орендує в мами Лариси Мустафаєвої;

володіє Chevrolet Volt 2013-го року, а Cadillac ELR 2016 року має в службовому користуванні. Компанія, яка надає Мустафаєвій це авто, їй і належить;

має 2 компанії, які займаються торгівлею автомобілями та легковим транспортом, наданням послуг таксі та технічним обслуговуванням машин;

вона немає активів.

Немічев, згідно з оприлюдненими документами, має найменше доходу

Костянтин Немічев також самовисуванець. Він у січні 2018 року став главою харківського обласного осередку політичної партії "Національний Корпус".

У декларації політика за 2018 рік мовиться:

тоді родина заробила 120 тисяч гривень, найбільше – зарплата батька, а сам Немічев заробив тисячу гривень державної та соціальної матеріальної допомоги та отримав приз у розмірі 2758 гривень;

має земельну ділянку в селі Піщанка Красноградського району на Харківщині;

задекларував квартиру, що належить матері;

має авто Hyundai Tucson 2007 року та Volkswagen Crafter 2012 року.

Суспільному розповів, що заставу у розмірі 271 659 гривень вніс із власних коштів та за підтримки підприємців та волонтерів (мовиться про заставу, яку маю внести кандидати на позачергових виборах міського голови Харкова – 24 канал).

Декларацій не мають самовисуванці Денис Ярославський, Сергій Ряполов, Віктор Величков та Дмитро Маринін.



Список кандидатів у мери Харкова / Інфографіка 24 каналу