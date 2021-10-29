Вибори мера Харкова: що декларують кандидати і хто з них найзаможніший

У Харкові 31 жовтня відбудуться вибори мера міста. На посаду очільника міста є 10 кандидатів: 3 представники партій та 7 самовисуванців. Деякі мають подані декларації про майно.

Мовиться про нинішнього виконувача обов'язків мера міста Терехова, депутата Скорика, депутатку Мустафаєву та кандидата Плетньова. Окрім того, ще кілька кандидатів подавали декларації раніше.

До теми Рейтинги кандидатів у мери Харкова: в кого найбільші шанси замінити Кернеса

Кандидати у мери Харкова: хто найбагатший

Декларації за 2020 рік є у 4 кандидатів:

виконуючого обов'язки міського голови Ігоря Терехова;

депутата облради від ЄС Олександра Скорика;

депутатки міськради від "Слуги народу" Аліни Мустафаєвої;

кандидата від "Партії Шарія" Володимира Плетньова.

Рух звертався до кандидатів, чиїх декларацій немає чи вони мають застарілі дані, та відповідей не було. Однак є декларація Михайла Добкіна за 2019 рік, адже він був народним депутатом. Документ щодо статків Костянтина Немічева є за 2018 рік, коли він балотувався у нардепи.

Добкін має квартири, рушниці й карабіни, ікони й білий рояль

У 2019 році Михайло Добкін задекларував:

19 об'єктів нерухомості – 4 квартири, лісова ділянка площею 28 500 квадратних метрів у Зарічному Вовчанського району, кілька гаражів, земельних ділянок та місць для паркування;

6 коштовних годинників, 5 статуеток, понад 10 ікон, кілька книжок кінця 18 – початку 19 століття (у розділі "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" є 101 задекларований предмет);

19 транспортних засобів: 10 легкових авто, 3 мотоцикли, 3 катери;

загальний дохід Добкіних у 2019 році — 14,2 мільйона гривень;

на дружину записані комплекти прикрас, шуби, сумки та одяг;

є також власна колекція рушниць і карабінів, антикварного посуду та меблів, 15 картин та рояль білого кольору.

Окрім того, у 2018 році політик задекларував фінансові зобов'язання на суму 13,4 мільйона гривень.

Згідно з реєстром, Добкін має стосунок до 5 юридичних компаній, які займаються переважно сільським господарством на Волині. До прикладу, Володимир-Волинська птахофабрика, яка належить Добкіним, торік заробила 1,6 мільярда гривень,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, на дружину задекларовані два векселі та відстрочка по договору купівлі-продажу.

Олександр Скорик торік мав найбільший дохід з усіх кандидатів

Олександр Скорик балотується від "Європейської солідарності". Він генеральний директор ТОВ "МК М'ясний".

Родина задекларувала, найбільший з усіх кандидатів дохід торік – 17,6 мільйона гривень. Ба більше, задекларував:

42 об'єкти нерухомості, з них – 20 земельних ділянок, 4 житлові будинки та квартиру;

53 транспортні засоби, з них більшість – вантажні;

корпоративні права на 2 компанії та благодійну організацію, 3 торговельні знаки та торговельний слоган;

дружина має дві позики – по 2,9 мільйона гривень, взяті у 2018 році;

активи родини політика – "всього" 696 тисяч гривень.



Статки кандидатів на посаду мера Харкова / Фото "ЧЕСНО"

Голова фракції "Партії Шарія" займає третю сходинку

Володимир Плетньов торік задекларував 687 тисяч гривень доходу. Велику частину грошей отримує як довічне грошове утримання судді у відставці. Він також володіє:

активами на 258 тисяч доларів, які він разом із дружиною зберігають у готівці;

2 земельні ділянки і садовий будинок у Харкові;

4 автомобілі: Toyota Tundra 2012 року, Porsche Cayenne 2013 року, Volkswagen Caddy 2008 року та вантажний Ivecо;

його дружина має акції в компанії ПАТ "Харківська автобаза № 3" та частину компанії ТОВ "Червоний сердолік", яка займається пасажирськими перевезеннями.

Терехов торік заробив 1,5 мільйона гривень, а також орендує квартиру в мами

Ігор Терехов торік задекларував доходу 1,5 мільйона гривень. У міськраді він заробив 1,46 мільйона.

Син Терехова Андрій заробив 23 тисячі гривень у компанії "МЦ ОН КЛІНІК ХАРКІВ", співзасновницею якої є його мати – Олена Винник.

У 2014 році Терехов та Винник розлучилися, тому її даних немає в декларації. Проте ексдружина володіє родинним бізнесом. Зокрема компаніями "Он клінік" і "Доктор ПРО".

Окрім цього, Ігор Терехов задекларував:

3 квартири: перша у спільній власності з матір'ю Вікторією Тереховою, другу – орендує у мами, а третю – винаймає з сином Андрієм. Також орендує Mercedes-Benz GL 350 CDI 2013 року;

у 2017 році отримав позику 10 мільйонів гривень у Лади Крімерман, розмір якої не змінився (тобто борг не віддавав);

у 2021 році Терехов придбав обладнання для кабінету хімії за 280 тисяч гривень. Також він зробив пожертву на 395 тисяч гривень.

Мустафаєва задекларувала 5,1 мільйона гривень доходу

Аліна Мустафаєва – самовисуванка, що 5,1 мільйона доходу заробила за основним місцем роботи у компанії "Екокар". Окрім того, – мала 4 роботи за сумісництвом, займалася підприємницькою діяльністю та отримала дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Мустафаєва задекларувала:

придбану торік квартиру у Харкові площею 137 квадратних метрів, а ще одну – орендує в мами Лариси Мустафаєвої;

володіє Chevrolet Volt 2013-го року, а Cadillac ELR 2016 року має в службовому користуванні. Компанія, яка надає Мустафаєвій це авто, їй і належить;

має 2 компанії, які займаються торгівлею автомобілями та легковим транспортом, наданням послуг таксі та технічним обслуговуванням машин;

вона немає активів.

Немічев, згідно з оприлюдненими документами, має найменше доходу

Костянтин Немічев також самовисуванець. Він у січні 2018 року став главою харківського обласного осередку політичної партії "Національний Корпус".

У декларації політика за 2018 рік мовиться:

тоді родина заробила 120 тисяч гривень, найбільше – зарплата батька, а сам Немічев заробив тисячу гривень державної та соціальної матеріальної допомоги та отримав приз у розмірі 2758 гривень;

має земельну ділянку в селі Піщанка Красноградського району на Харківщині;

задекларував квартиру, що належить матері;

має авто Hyundai Tucson 2007 року та Volkswagen Crafter 2012 року.

Суспільному розповів, що заставу у розмірі 271 659 гривень вніс із власних коштів та за підтримки підприємців та волонтерів (мовиться про заставу, яку маю внести кандидати на позачергових виборах міського голови Харкова – 24 канал).

Декларацій не мають самовисуванці Денис Ярославський, Сергій Ряполов, Віктор Величков та Дмитро Маринін.



Список кандидатів у мери Харкова / Інфографіка 24 каналу