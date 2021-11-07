Вибори мера Харкова: суд відмовив у перерахунку голосів

Харківський окружний адміністративний суд тричі за день відмовив у перерахунку результатів виборів міського голови. Із цим проханням звертався представник ОПОРИ Микола Зінченко.

Справа стосувалась розбіжностей даних у протоколах у Холодногірському районі. Рішення прийняла суддя Юлія Зоркіна о 16:00.

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Позивач має заплати 3632 гривні судового збору. Спостерігачі заявили про порушення у низці виборчих дільниць. Стверджували, що загальна розбіжність у кількості голосів у районі склала 248 голосів на користь Терехова.

Ще 2 відмови у перерахунку

Крім того, суд виніс вироки у справі про перерахунок голосів на дільницях Новобаварського та Основ'янського районів. У цих випадках ОПОРІ теж відмовили у задоволенні позовів.

Що відомо про вибори мера Харкова