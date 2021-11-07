Вибори мера Харкова: суд відмовив у перерахунку голосів
Джерело:"Суспільне"
Харківський окружний адміністративний суд тричі за день відмовив у перерахунку результатів виборів міського голови. Із цим проханням звертався представник ОПОРИ Микола Зінченко.
Справа стосувалась розбіжностей даних у протоколах у Холодногірському районі. Рішення прийняла суддя Юлія Зоркіна о 16:00.
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Позивач має заплати 3632 гривні судового збору. Спостерігачі заявили про порушення у низці виборчих дільниць. Стверджували, що загальна розбіжність у кількості голосів у районі склала 248 голосів на користь Терехова.
Ще 2 відмови у перерахунку
Крім того, суд виніс вироки у справі про перерахунок голосів на дільницях Новобаварського та Основ'янського районів. У цих випадках ОПОРІ теж відмовили у задоволенні позовів.
Що відомо про вибори мера Харкова
- Вибори міського голови Харкова пройшли 31 жовтня.
- За офіційними результатами, секретаря міськради Ігоря Терехова підтримали 146 240 жителів міста, а його конкурента Михайла Добкіна – 82 008. Терехов отримав 50,66% голосів виборців.
- Активісти ОПОРИ заявили про порушення на 21 дільниці. Говорили також нібито про додавання голосів Терехову.