Вибори мера Харкова: суд відмовив у перерахунку голосів

7 листопада 2021 , 20:31
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Джерело:

"Суспільне"

Харківський окружний адміністративний суд тричі за день відмовив у перерахунку результатів виборів міського голови. Із цим проханням звертався представник ОПОРИ Микола Зінченко.

Справа стосувалась розбіжностей даних у протоколах у Холодногірському районі. Рішення прийняла суддя Юлія Зоркіна о 16:00.

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Позивач має заплати 3632 гривні судового збору. Спостерігачі заявили про порушення у низці виборчих дільниць. Стверджували, що загальна розбіжність у кількості голосів у районі склала 248 голосів на користь Терехова.

Ще 2 відмови у перерахунку

Крім того, суд виніс вироки у справі про перерахунок голосів на дільницях Новобаварського та Основ'янського районів. У цих випадках ОПОРІ теж відмовили у задоволенні позовів.

Що відомо про вибори мера Харкова

  • Вибори міського голови Харкова пройшли 31 жовтня.
  • За офіційними результатами, секретаря міськради Ігоря Терехова підтримали 146 240 жителів міста, а його конкурента Михайла Добкіна – 82 008. Терехов отримав 50,66% голосів виборців.
  • Активісти ОПОРИ заявили про порушення на 21 дільниці. Говорили також нібито про додавання голосів Терехову.
Автор: Ольга Музика