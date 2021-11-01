У своєму звіті члени ТВК зазначили, що загалом у цьому районі не використали 155 037 бюлетенів. А прийшли голосувати тільки 54 780 людей.

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Які результати голосування в Московському районі

Ігор Терехов – 27 193 голоси;

Михайло Добкін – 16 635 голосів;

Олександр Скорик – 2 947 голосів;

Костянтин Немічев – 2 541 голос;

Аліна Мустафаєва – 1 702 голоси;

Володимир Плетньов – 1 692 голоси;

Денис Ярославський – 1 121 голос;

Дмитро Марінін – 530 голосів;

Сергій Ряполов – 234 голоси;

Віктор Величков – 183 голоси.

Заявляють про фальсифікацію

Також у цей день активісти ОПОРИ звинуватили членів комісій у підробці протоколів. Спершу вони писали, що зафіксували таке порушення на одній дільниці в Основ'янському районі. Мовилося про ймовірне завищення підтримки Ігоря Терехова.

Проте згодом таку ж "зміну цифр" виявили на 9 дільницях Новобаварського району. Щодо цього вже написали заяви в поліцію. А голова ТВК Основ'янського району сказав, що не буде коментувати прості "фото з інтернету".