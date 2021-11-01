У своєму звіті члени ТВК зазначили, що загалом у цьому районі не використали 155 037 бюлетенів. А прийшли голосувати тільки 54 780 людей.
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Які результати голосування в Московському районі
- Ігор Терехов – 27 193 голоси;
- Михайло Добкін – 16 635 голосів;
- Олександр Скорик – 2 947 голосів;
- Костянтин Немічев – 2 541 голос;
- Аліна Мустафаєва – 1 702 голоси;
- Володимир Плетньов – 1 692 голоси;
- Денис Ярославський – 1 121 голос;
- Дмитро Марінін – 530 голосів;
- Сергій Ряполов – 234 голоси;
- Віктор Величков – 183 голоси.
Заявляють про фальсифікацію
Також у цей день активісти ОПОРИ звинуватили членів комісій у підробці протоколів. Спершу вони писали, що зафіксували таке порушення на одній дільниці в Основ'янському районі. Мовилося про ймовірне завищення підтримки Ігоря Терехова.
Проте згодом таку ж "зміну цифр" виявили на 9 дільницях Новобаварського району. Щодо цього вже написали заяви в поліцію. А голова ТВК Основ'янського району сказав, що не буде коментувати прості "фото з інтернету".