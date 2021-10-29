Вибори мера в Харкові: як голосувати у часи карантину

У Харкові 31 жовтня обиратимуть нового мера міста. Усіх мешканців міста закликають бути свідомими та дотримуватися на дільницях карантинних обмежень. Також уже розповіли, як можуть скористатися правом голосу ті, хто хворіє на коронавірус.

Детальніше про те, як проголосувати на виборах мера Харкова під час карантину, читайте в матеріалі.

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Як відбуватиметься голосування на дільницях

Чиновники Департаменту охорони здоров'я міськради Харкова повідомили, що законодавство дозволяє проведення виборів у червоній зоні карантину. Проте акцентували й на тому, що будуть стежити за виконанням усіх протиепідемічних заходів.

Вимоги до виборців будуть уже цілком звичними. Тобто, потрібно бути в захисній масці, яка щільно закриває рот і ніс. Окрім цього, на дільницях необхідно дотримуватися соціальної дистанції.

Теж усіх закликають користуватися захисними рукавичками. Окрім цього, необхідно дезінфікувати руки антисептиками, які будуть не лише на вході, а й у приміщеннях дільниць. Слід зазначити, що впускатимуть туди не лише вакцинованих, а всіх.



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Як голосувати, якщо захворів

У виборчій комісії передбачили й можливість голосувати для тих, хто захворів. Якщо виборець у такому становищі, він має це підтвердити довідкою від лікаря. Також потрібно написати заяву у довільній формі та передати її кимось до виборчої дільниці за місцем проживання.

Що потрібно писати в заяві:

номер своєї виборчої дільниці;

власну адресу;

прізвище, ім'я, по батькові (повністю).

Ще там має бути такий текст: "У зв'язку з неможливістю за станом здоров'я прибути до приміщення для голосування, прошу забезпечити мені голосування вдома за місцем мого перебування".

Усі ці вимоги потрібно було виконати до вечора 29 жовтня. Якщо документи прийняли, до заявника в день виборів прийдуть члени виборчої комісії зі скринею бюлетенів.

Як голосуватимуть госпіталізовані

Якщо ж людина з правом голосу лікується на стаціонарі міської лікарні, заяву писати непотрібно. У кожній медустанові буде своя виборча дільниця, де можна буде проголосувати.

Якщо ж пацієнт не може прийти до відведеного на це приміщення, бюлетень і скриню йому принесуть. Слід зазначити, загалом у місті планують організувати 605 дільниць, з яких 55 у медзакладах.

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