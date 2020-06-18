"Слуга народу" озвучить ім'я свого кандидата у мери Києва не раніше кінця липня. До цього часу претенденти на участь у голосуванні будуть готуватись і працювати на рейтинг партії.

Кандидатуру озвучать наприкінці липня

Про такі наміри президентської політсили повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує УНІАН.

До теми Який сюрприз готує "Слуга народу" на вибори мера Києва

Раніше Арахамія вже повідомляв, що до кінця наступного місяця будуть відомі результати так званого соціологічного праймеріз. Рішення у "Слузі народі" планують ухвалювати вже після того, як будуть відомі кандидати від інших політсил.

Хто візьме участь у праймеріз

Попередньо участь у праймеріз мали намір взяти Ірина Верещук, Олександр Дубінський, Олександр Качура, Микола Тищенко та Олександр Ткаченко. Проте Ткаченко, якого призначили міністром культури, має намір відмовитись від праймеріз.

Зверніть увагу! Праймеріз – тип голосування, у якому обирається один кандидат від партії. Зміст праймеріз полягає в тому, щоби кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах. Адже їхній електорат зазвичай близький.

Що відомо про вибори мера Києва? Чергові вибори мера Києва і Київради відбудуться 25 жовтня 2020 року. Лідером симпатій на виборах до міської ради, за даними соціологів, є президентська партія "Слуга народу". Згідно з дослідженнями кількох соціологічних груп, найбільше голосів кияни готові віддати за чинного міського голову Віталія Кличка.

Рейтинг потенційних кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу