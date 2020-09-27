Хто балотується в мери Миколаєва: список кандидатів
На посаду міського голови Миколаєва балотується чинний очільник міста Олександр Сєнкевич, його попередник Юрій Гранатуров, висуваниця від "Слуги народу" Тетяна Домбровська та ще низка кандидатів.
Детальніше про кандидатів у мери Миколаєва розповідає 24 канал.
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Хто заявив про намір балотуватись
- Чинний міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич;
- Кандидатка від "Слуги народу" Тетяна Домбровська;
- Колишній міський голова Миколаєва, кандидат від партії "За майбутнє" Юрій Гранатуров;
- Підприємець та кандидат від ОПЗЖ Владислав Чайка;
- Олександр Садиков йде від партії "Миколаївці".
У Миколаївській міській виборчій комісії станом на 25 жовтня повідомляли про 3 зареєстрованих кандидатів – Сєнкевича, Домбровську та Гранатурова.
Олександр Сєнкевич
Олександр Сєнкевич вдруге змагатиметься за крісло мера Миколаєва. 38-річний політик
переміг на виборах 2015 року, представляючи "Самопоміч", яка не мала великої підтримки в місті.
На вибори у 2020 році міський голова Сєнкевич йде вже з іншою командою – так званою партією мерів "Пропозиція".
Олександр Сєнкевич / Фото izvestia.nikolaev.ua
Згідно з опитуванням групи "Рейтинг" за 11 – 15 вересня, Сєнкевич поки посідає перше місце серед виборчих уподобань миколаївців. Аж 30,5% опитаних бачать його мером Миколаєва і надалі.
Декларація Сєнкевича
- У своїй декларації за 2019 рік мер Миколаєва вказав, що володіє двома земельними ділянками в місті, площа яких становить по тисячі квадратних метрів. Їх вартість – 96 тисяч гривень і 75,9 тисячі гривень відповідно.
- Також Сєнкевич задекларував 2 квартири в Миколаєві площею в 54,5 і 69,9 квадратних метрів.
- Його дружина Катерина має в своїй власності земельну ділянку в Новій Каховці площею в 2 тисячі 622 квадратних метри і комплекс будівель в Новій Каховці площею 261,2 квадратних метри. Також у спільній власності у неї є квартира площею 66 метрів квадратних в Новій Каховці.
- При цьому, Олександр Сенкевич з 2019 року орендує житловий будинок в Миколаєві площею 271,5 метрів квадратних. Вартість оренди становить 180 тисяч гривень.
- За 2019 рік Сенкевич на посаді мера отримав 546 тисяч 83 гривні зарплати, від профспілкового комітету Миколаївського міського виконкому він отримав 1 тисячу 90 гривень, 3 тисячі 48 гривень він отримав в якості кешбеку від АТ "Універсал Банк", і 200 гривень йому виплатила Миколаївська обласна організація профспілки працівників державної служби.
- Його дружина Катерина поповнила сімейний бюджет на 3 мільйони 576 тисяч 440 гривень, займаючись підприємницькою діяльністю, ще вона отримала 99 тисяч гривень зарплати, а також – 455 гривень кешбеку від АТ "Універсал Банк".
Тетяна Домбровська
Тетяну Домбровську у Миколаєві досі знали як бізнеследі. За фахом вона юрист. На мера Миколаєва йде від "Слуги народу". Про це стало відомо влітку під час презентації офісу політсили в місті, коли вона втрапила у сексистський скандал.
Тоді голова фракції "Слуги народу" в парламенті Давид Арахамія і глава партії Олександр Корнієнко назвали Тетяну Домбровську "робочою бабою" і порівняли її з "корабельною сосною".
Так, згідно з опитуванням групи "Рейтинг", Домбровська на другому місці у виборчих перегонах за посаду мера Миколаєва. За неї готові віддати свій голос 16,4% опитаних.
Юрій Гранатуров
Юрій Гранатуров є кандидатом в мери Миколаєва від партії "За майбутнє". Він – голова обласної організації політсили. Гранатуров обіймав посаду міського голови Миколаєва з 2013 по 2015 рік.
Згідно з соцопитуванням, за нього готові віддати свої голоси 8,6% виборців Миколаєва.
Декларація Гранатурова
- У дружини політика у власності є 2 квартири і 2 гаражі в Миколаєві. А у самого кандидата є право користування квартирою в Миколаєві.
- На авто марки Toyota Landcruiser 120 Prado 2008 року у Гранатурова також є право користування. Власником авта зазначений син політика.
- За основним місцем роботи (а це – голови Інгульського району Миколаєва – 24 канал) заробітна плата склала 371 тисячу 761 гривню. Дружині Гранатулова виплачують пенсію – 18 тисяч 440 гривень за 2019 рік.
Владислав Чайка
Владислав Чайка є кандидатом в мери Миколаєва від ОПЗЖ. Цікаво, що про це стало відомо буквально 23 вересня. При цьому політсила оконфузилась, назвавши своїми кандидатами відразу 2 політиків: і Чайку, й Артема Ільюка.
У ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що ситуація склалася через різні бачення щодо кандидата двох групів впливу в партії ОПЗЖ – Медведчука та Льовочкіна. Останній нібито бажав, аби за крісло мера в Миколаєві боровся саме Ільюк. Втім, згодом в "Опозиційній платформі – За життя" все ж з кінцями розібралися зі своїми кандидатами та узгодили: на мери балотується Чайка, а Ільюк веде кандидатів у депутати в міську раду.
Владислав Чайка керує громадською організацією "Миколаїв – єдина родина". Ця організація, створена в 2010-му батьком, ексмером Миколаєва Володимиром Чайкою. Був співзасновником приватних житлово-експлуатаційних контор ТОВ "Центральний 1" і ТОВ "ЖЕК "Турбота".
До слова, Чайка на третьому місці за електоральними вподобаннями миколаївців. За нього готові віддати свій голос на виборах 12,6% опитаних.
Олександр Садиков
Своє бажання піти в мери Миколаєва висловив і колишній глава Миколаївської ОДА (з 2005 по 2007 роки) Олександр Садиков. Він балотується від партії "Миколаївці".
У його команді опинилися кілька чинних депутатів міськради, зокрема й від "Опоблоку".
Якби в мери Миколаєва балотувалися ці місцеві політики, то вони б отримали наступну підтримку виборців:
- Артем Іллюк (очолює список партії "Опозиційна платформа – За життя" до міської ради) – 10,8% голосів.
- Ігор Дятлов (йде на вибори з партією "Миколаївці") – 8,5% голосів.
- Тетяна Кравчук (очолює Миколаївську партійну організацію Шарія) – 3,9%.
- Олена КІсельова (чинна депутатка міської ради, "Європейська Солідарність") – 2,3%.
- Олександр Жолобецький (екснардеп) –2,3%.
- Вадим Підберезняк (голова миколаївської обласної організації "Народного фронту", ексрадник глави Миколаївської ОДА) – 0,8%
- Володимир Губський (ВО "Свобода") – 0,5%.