Якщо в Україні запровадять режим надзвичайного стану, то місцеві вибори 25 жовтня 2020 року не відбудуться. Інших підстав для скасування виборів бути не може.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" та народний депутат Олександр Корнієнко в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Якщо говорити з юридичної точки зору – на сьогодні немає підстав для скасування виборів. З 5 вересня починається виборчий процес, його не можна нічим зупинити, крім надзвичайного стану,

– наголосив політик.

На проведення виборів може вплинути й інший важливий нюанс – ймовірність запровадження режиму надзвичайної ситуації у тому чи іншому регіоні країни через поширення коронавірусу (зверніть увагу на міркування експертів із приводу того, чи можуть перенести місцеві вибори через карантин).



Глава "Слуги народу" наголосив, що юридичних підстав для скасування виборів немає / Фото "Української правди"

Корнієнко ж навів у приклад ситуацію 2018 року, коли п'ятий президент Порошенко оголосив воєнний стан у кількох областях через напад Росії на українські кораблі в Керченській протоці: "Там не проводили вибори в об'єднані громади, вони проводилися пізніше".

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року. Усі новини за темою читайте на 24 каналі.