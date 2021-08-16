Вибори не встигнуть провести восени, – політолог про ситуацію в Кривому Розі

У Кривому Розі розпочнуться активні процеси після загибелі мера Костянтина Павлова. Політична кампанія, ймовірно, розпочнеться восени, а ось самі вибори можуть відбутися аж навесні 2022 року.

Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Ігор Петренко. За його словами, є низка процедур, які потрібно пройти, перш ніж починати підготовку до виборів.

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Політолог додав, що відповідно до законодавства, в Україні вибори можна провести або в останню неділю або жовтня, або березня. Водночас політичним силам це не завадить боротися за електорат і проявляти активність.

"Вибори, скоріш за все, не встигнуть провести восени, оскільки є питання щодо формування відповідних комісій", – пояснив Петренко.

Шанси ОПЗЖ у Кривому Розі

За словами доктора політичних наук, Павлов був лише номінально представником "Опозиційної платформи – За життя". На попередніх виборах міського голови він переміг лише завдяки підтримці Юрія Вілкула.

Зараз у ОПЗЖ йдуть відцентрові тенденції. Є 2 крила, які протистоять. Дається взнаки і "мінусування" Медведчука,

– зазначив Петренко.

Відтак партії буде складно визначитися з єдиним кандидатом у мери Кривого Рогу. Ймовірно, що й самі потенційні кандидати цуратимуться ОПЗЖ, з огляду на її негативний бекграунд.

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Кандидати на пост мера Кривого Рогу

Політолог зауважив, що висунути свого кандидата можуть представники політсили "Україна – наш дім" Бориса Колеснікова. Про інших говорити зарано, але є ймовірність, що вони підхоплять риторику "біло-блакитних".

У "Слуги народу" можуть бути непогані стартові позиції, але невідомо, хто саме буде кандидатом,

– підкреслив Петренко.

Президентська партія може висунути як кандидата з виборів 2020 року, так і цілком нову людину.

"Для Володимира Зеленського це місто важливе, це його рідне місто й він би хотів, щоб там був достойний мер, але в Україні це вирішують виборці", – додав Петренко.

На місцевих виборах 2020 року від "Слуги народу" в мери Кривого Рогу балотувався Дмитро Шевчик . За результатами першого туру, він обійняв 2 місце та поступився Юрію Вілкулу. Останній зняв свою кандидатуру на користь Костянтина Павлова.

Петренко про вибори в Кривому Розі: дивіться відео 24 каналу