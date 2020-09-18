Віцепрем'єр Олексій Резніков закликав українських законодавців ухвалити рішення щодо місцевих виборів і згодом проголосувати норми щодо перехідного правосуддя для Донбасу. Якщо останнє забезпечить поступову реінтеграцію Донбасу, то розв'язання проблеми щодо постанови про вибори підкреслить сприйняття Мінського процесу як безальтернативного майданчика для переговорів.

Як Росія і бойовики масштабно блокують роботу ТКГ і чому провести вибори на окупованих територіях наразі неможливо – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

Зверніть увагу Резніков заявив, що реінтеграція Донбасу триватиме не одне десятиліття

Представники Російської Федерації у Тристоронній контактній групі найбільше спекулюють 4-м пунктом постанови про вибори. За словами Рєзнікова, він і справді суперечить 9-му пункту комплексу заходів Мінських угод. Згідно з домовленостями, спочатку вибори, потім – контроль кордону. А в постанові парламенту – навпаки. Цією розбіжністю жорстко маніпулюють у ТКГ.

Вони заблокували не тільки політичну підгрупу, обговорення поправок про особливий статус і імплементації туди формули Штайнмаєра, на чому завжди наполягали самі. Вони ще заблокували обмін полоненими. По трьох підгрупах процес заблокований,

– наголосив учасник Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш.

Росія намагається легітимізувати ОРДЛО

У дискусіях як представники Росії, так і бойовики підкреслюють існування самопроголошених псевдореспублік. Так намагаються їх легітимізувати. На одній з останніх зустрічей, через статус окупованих територій між Леонідом Кравчуком і представником Кремля Борисом Гризловим навіть стався конфлікт. Останній назвав окупований Донбас територією ОРДЛО.

Вибори на окупованих територіях

Представники Росії на всіх рівнях домагаються від України проведення виборів на окупованих територіях. Вочевидь, так вони намагаються легітимізувати ватажків бойовиків. І наріжним каменем для них є постанова парламенту, де зазначили – вибори в ОРДЛО наразі провести неможливо. Водночас експерти зазначають, що виправлення самого документу – ще не зрада.

Пункт 4 може бути розширений як пояснення – за яких умов можуть бути проведені вибори на окупованому Донбасі. Це не означає легітимізацію так званих "ЛНР" І "ДНР". Вона можлива тільки у разі проведення виборів,

– зазначив політичний експерт Тарас Семенюк.

Що відомо про вибори на Донбасі? 15 липня 2020 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з нею, місцеві вибори на окупованих територіях 25 жовтня не проводяться, а будуть призначені лише після деокупації та припинення збройної агресії Росії проти України

Що кажуть у ЦВК?

За словами фахівців та учасників перемовин у Мінську, Росія насправді виборів на Донбасі не хоче. А Кремль лише прагне затягнути переговори й зробити винною у цьому Україну. Мовляв, зникне ця проблема – створять іншу. Тим більше провести зараз вибори на окупованих територіях нереально, підкреслюють у Центрвиборчкомі.

"Це пов'язано і з реєстрами виборців, це пов'язано із забезпеченням безпеки усіх учасників процесу. Тому для реальної підготовки виборів за найоптимістичнішими прогнозами треба буде мінімум рік", – сказав член ЦВК Павло Любченко.

Важливо Резніков чекає "мудрого" рішення про вибори на Донбасі від Верховної Ради

А от питання перехідних положень – ідея непогана, кажуть фахівці. Адже кінець бойових дій не означає автоматичне повернення громадян. Утім, їх треба дуже ретельно виписувати.