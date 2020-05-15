Вибори онлайн 2020: коли українцям дозволять голосувати у смартфоні

Держава у смартфоні працює поки що обмежено, але функціонал зростатиме, обіцяють в Кабміні. Уряд готує апгрейд – можливість обирати владу з допомогою додатку "Дія". Тестовий цифровий округ планують запровадити під час виборів у 2020 році.

З поняттям "електронна демократія" українці ще не знайомі, але Міністерство цифрової трансформації активно працює над тим аби привчити нас до діджиталізації. 24 канал вирішив дізнатися – як у майбутньому обиратимуть владу з допомогою смартфону.

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Як зміниться голосування

Ідея супер, адже це значно спрощує виборчий процес – як для виборців, так й для держави. Українцям не потрібно буде йти на дільницю, стояти в черзі, носитися зі зміною місця голосування. А ЦВК набагато швидше зможе порахувати голоси. Ми живемо у прогресивному світі – бюлетені та ручки рано чи пізно замінять на цифровий аналог.

Тим паче, що Володимир Зеленський пообіцяв, що наступного президента у 2024 році, обиратимуть онлайн.

Мінцифри вже запустило додаток "Держава і я" або просто "Дія", яким почали користуватися вже більше трьох мільйонів українців. У майбутньому в додатку буде функція, яка дозволятиме не йти на дільницю, а проголосувати онлайн, пообіцяли в Кабінеті міністрів.

Додаток "Дія" / Фото Міністерство цифрової трансформації України

Проте така опція буде доступна ще не скоро. На місцевих виборах у 2020 році планують лише перевірити систему.

Так, у цьому році було би доречно проведення виборів у режимі онлайн, через коронавірус, проте Кабмін планує лише спробувати як це працює. А до наступних виборів підготуються й врахують усі недоліки й нюанси, а вони суттєві.

На місцеві вибори ми планували зробити тестовий цифровий округ, на якому можна буде зареєструватися і голосувати онлайн,

– повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Й такий округ начебто вже є у Харкові.

Окрім цього розробляється концепція для пілотного електронного голосування на закордонних виборчих дільницях.

Також міністр наголосив, що технічно e-голосування можна зробити по всій країні, але є чимало питань щодо кібербезпеки, а для пошуку відповідей потрібен час.

Михайло Федоров / фото з його сторінки у Facebook

Однією з проблем Федоров вважає низьку цифрову культуру в Україні. "Люди не до кінця довіряють такій системі, оскільки вважають, що є можливість для масштабних маніпуляцій", пояснює міністр.

Проте експерти зазначають, що проблеми полягають в іншому, – перш за все у відсутності юридичних підстав для проведення такої форми голосування.

Які проблеми необхідно вирішити?

Доведеться змінювати законодавство й зокрема Конституцію. Згідно з Основним законом вибори мають відбуватись шляхом таємного голосування й це також закріплено в міжнародному праві, а Кримінальний кодекс України (ст. 159) передбачає відповідальність за порушення таємниці голосування – штраф або навіть позбавлення волі.

До змін вже готуються. Над цим працюють депутати, ЦВК та Мінцифри – йде розробка спеціального законопроекту, повідомили в Міністерстві.

Втім, переписати закони це можливо, але технічно забезпечити таємність онлайн-голосування буде дуже важко. А це важливий принцип для виборців. Звісно є ті, хто не боїться розповісти за кого проголосували. Тут все буде залежати від поведінки виборців.

Ви не знаєте, хто з того боку голосує: людина це робить особисто чи під примусом, одна чи за її спиною хтось стоїть і стежить – при цьому таємниця розголошується,

– зазначив 24 каналу голова ГО "Електронна демократія" Володимир Фльонц.

Така вольність може призвести до іншої проблеми – продажу голосів. Скупкою можуть зайнятися масово і це буде легко організувати, якщо виборець голосуватиме не на дільниці.

Володимир Зеленський показав бюлетень під час голосування й був оштрафований / Фото EPA-EFE/Степан Франко

А тим, хто користується адмінресурсом, онлайн-голосування може надати додаткових важелів впливу, вважає юрист Василь Мірошниченко.

До прикладу на підприємствах, в армії, можуть голосувати так, як скажуть "згори". Якщо на виборчій дільниці забезпечується контроль за ходом голосування, то у такій системі завадити цьому буде складно,

– пояснив 24 каналу Василь Мірошниченко.

Можливі будуть й випадки не особистого голосування, що також заборонено Конституцією.

Тож, очевидно перед внесенням змін в законодавство, необхідно буде вирішити технічні нюанси.

Такі ризики як атаки хакерів, злам серверів з метою фальсифікації результатів виборів теж існують, але є чимало методів боротьби й протидії цим діям. Експерти зазначають, що результати e-голосування підтасувати набагато складніше – будь-які зміни в електронних документах виявляються легко й швидко.

Досвід інших країн – вибір є

В інших країнах вже спробували онлайн-голосування.

В Латвії та Литві

Подібні варіанти проведення виборів розглядали, однак на національний рівень система так і не вийшла. Причина – неможливість збереження таємниці вибору.

Естонія

Ця країна змінила підхід до таємниці голосування на законодавчому рівні. Громадянам надали право вибору: голосувати через інтернет чи на дільниці. Дві системи працюють паралельно і, якщо для людини важлива таємниця або її примушують віддати голос за певного кандидата – вона приходить у неділю на дільницю і голосує там. Тоді зарахується цей голос, а не електронний.

Втім, це не вирішує проблеми підкупу та інших питань. Якою буде система голосування в Україні, покаже час. Але вряд чи держава піде на повну й термінову відміну голосування на дільницях.