Вибори у Польщі: підраховано понад 99% голосів, Навроцький перемагає

У Польщі 1 червня відбувся другий тур президентських виборів. У ньому змагалися проукраїнський та проєвропейських кандидат Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький, відомий своїми антиукраїнськими заявами.

Спершу за даними екзитполів лідирував Тшасковський, однак пізніше ситуація кардинально змінилася. Навроцький вирвався уперед, і тепер саме він стане президентом Польщі, передає 24 Канал.

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Навроцький перемагає

Станом на 05:00 національна виборча комісія Польщі підрахувала голоси з 99,3% виборчих дільниць. Директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "Право і Справедливість", отримав 51,1% голосів.

Мера Варшави Рафала Тшасковського підтримало 48,9% виборців. Шансів у нього наздогнати опонента вже не залишилося.

Станом на 06:26 було підраховано голоси з усіх 32143 виборчих дільниць. Навроцький випередив Тшасковського на менше ніж один відсоток голосів. У Навроцького – 50,89 відсотка підтримки, а у Тшасковського – 49, 11 відсотка.

Нагадаємо, що новий президент Польщі будував свою передвиборчу кампанію на історичних претензіях до України. Він активно піарився на популярній в Польщі штучно роздутій темі ексгумацій жертв Волинської трагедії та заявляв, що Україні не місце в ЄС і НАТО.

Так, він пообіцяв не підтримувати вступ України до НАТО, підписавши угоду з ультраправою "Конфедерацією" в обмін на її підтримку у другому турі.

Під час дебатів обидва кандидати посперечалися через Україну. Навроцькому пригадали його візит до Москви 2018 року. Також Тшасковський назвав його риторику щодо НАТО без України подібною до Путіна. Навроцький виправдався, що, мовляв, Росія його досі переслідує. Зазначимо, що в лютому 2024 року він був оголошений росіянами в розшук на підставі того, щоб був учасником демонтажу пам'ятника радянським солдатам.

До слова, президент Зеленський раніше відповів на заяву Навроцького про те, що той не бачить Україну в ЄС чи НАТО через невирішені історичні питання.

Український лідер заявив, що без України в ЄС і НАТО, війна прийде до Польщі і порадив Навроцькому готуватися до захисту Польщі вже зараз.