Перші результати виборів у Казахстані: чи залишиться Токаєв президентом

У неділю 20 листопада у Казахстані відбулися позачергові президентські вибори. Дільниці вже припинили свою роботу й приступили до підрахунку голосів. Втім, вже є перші результати екзитполів.

Середня явка по країні склала понад 70%. Лідером за явкою на президентських виборах стала Абайська область.

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Перші результати екзитполу

У перші хвилини після закриття виборчих дільниць з'явилися результати екзитполу від "Відкритого суспільства", згідно з якими перемогу з колосальним відривом здобуває чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Інші кандидати здебільшого не набрали навіть 3% голосів, водночас на 2 місці, за результатами екзитполу, вибір "проти всіх"

Токаєв – 82,45%

проти всіх – 5,2%

Дайрабаєв – 3,33%

Абден – 2,54%

Кажикен – 2,23%

Ауесбаєв – 2,17%

Турсинбекова – 2,08%

Таким чином з результату екзитполу стає зрозумілим, що, найімовірніше, другого туру виборів не буде і президентське крісло знову посяде Касим-Жомарт Токаєв і керуватиме країною наступні 7 років. Однак на виборах у 2029 році він не матиме права виступати свою кандидатуру на пост президента. Це передбачають конституційні поправки в Казахстані, які ініціював сам Токаєв – тобто одна людина може обиратися виключно на 1 термін президентства. Після введення цих поправок Токаєв оголосив про позачергові вибори.

Варто відзначити, що на попередніх виборах у 2019 році Токаєв набрав понад 70% голосів виборців, при тому, що явка була вищою, ніж цього року – тоді віддати свій голос прийшли 77% громадян.

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