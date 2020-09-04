У Комітеті виборців України заявили, що на місцеві вибори необхідно виділити додаткових 150 – 200 мільйонів гривень. Ці гроші повинні піти на заходи з протидії поширенню COVID-19 під час виборчого процесу.

Голова КВУ Олексій Кошель додав, що левова частка витрат буде спрямована на захист членів дільничних виборчих комісій. Про це повідомили на сайті Комітету виборців.

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За підрахунками експертів КВУ, для захисту членів виборчих комісій під час проведення їх засідань і роботи в дні голосувань необхідно закупити не менше 13 мільйонів захисних масок. Крім цього, необхідно закупити:

дезінфікуючі засоби,

прилади для вимірювання температури,

передбачити заробітну плату для тих, хто буде вимірювати температуру на вході для виборчих дільниць,

виготовити інформаційні матеріали.

Зараз важливо зосередитися на захисті виборців і найбільш уразливої ​​групи – приблизно 500 тисяч членів виборчих комісій, які можуть працювати у закритих приміщеннях понад добу. Приклади організації виборів у Південній Кореї, Австралії та Польщі показують, що в умовах ретельної підготовки можна організувати виборчий процес і день голосування без істотних ризиків для виборців і членів комісій,

– зазначив Кошель.

Експерти КВУ розробили аналітичний звіт про проведення виборів в умовах пандемії у світі й рекомендації для місцевих виборів в Україні.

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