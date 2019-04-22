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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Другий тур виборів Президента України-2019: як і за кого голосували в областях

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      Вибори 2019 - 2 тур - результати голосування по областям 21.04.2019
      Вибори президента-2019: за кого голосували в областях України / Колаж 24 каналу

      21 квітня відбувся другий тур виборів Президента України. Участь у голосуванні взяли понад 18 мільйонів виборців. Кого обрала президентом окремо кожна українська область – в інфографіці 24 каналу.

      Якою була явка у другому турі виборів?

      Читайте також: Перемога Зеленського на виборах: чого слід очікувати від нього як президента України

      Відповідно до даних ЦВК, участь у другому турі президентських виборів взяли 61,37% громадян України. Це більш, ніж на 1% менше у порівнянні із явкою виборців у першому турі виборів.

      Найактивніше проголосували жителі Львівщини. Так, свій голос за кандидатів там віддали 67,34% жителів. А ось найпасивнішим було Закарпаття – 46,38%.

      Які офіційні результати виборів?

      Після підрахунку 98,93% протоколів лідирує Володимир Зеленський. За нього проголосували 73,21% виборців. За чинного Президента України проголосували 24,47% українців. Він відстає на майже 49% голосів від свого суперника.

      Вони майже повторюють офіційні дані національного екзит-полу. Згідно з ними, Зеленський набрав рівно 73% голосів українців, а Петро Порошенко – 25,5%.

      Кого найбільше підтримали в областях України?

      Зеленського найбільше підтримали у Луганській (89,36%), Дніпропетровській (87,25%) і Одеській (87,21%) областях. Хоча у всіх, окрім Львівської області, Зеленський отримав більшість голосів.

      Так, Порошенко здобув перемогу лише на Львівщині. Там його підтримали 62,82% виборців. Близько половини голосів чинний глава держави здобув також на Тернопільщині (49,57%) та в Івано-Франківській області (45,42%), проте і в цих регіонах зазнав поразки.

      як голосували області вибори другий тур по областях

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Інфографіка Порошенко і Зеленський Результати виборів президента 2019
      Джерело: 24 канал
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