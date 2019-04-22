Вибори президента України-2019: якими будуть перші сто днів Зеленського

Згідно підрахункам ЦВК і результатів Національного екзит-полу, президентські вибори виграв Володимир Зеленський. Про головні підсумки виборів, і якими будуть перші сто днів новообраного президента, – далі в матеріалі 24 каналу.

Емоції замість змісту

Як зауважують спостерігачі, виборча кампанія змінилася. За словами директора аналітичного центру "Політика" Миколи Давидюка, старими методами, якими користуються Порошенко, Тимошенко або Гриценко, боротися нереально. Навіть Опоблок у своїх базових регіонах уже не актуальний.

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Зеленський задав швидку динаміку й іншу форму кампанії. Ніхто не обговорював зміст. Його не було. Центральне гасло: "Ні обіцянок, ні пробачень", можна сказати, набрало 73%,

– наголошує Микола Давидюк.



Емоції на дебатах на "Олімпійському" просто зашкалювали

Політолог Андрій Вігірінський додає: Зеленський чітко і правдиво сказав Порошенку – що він результат його діяльності. Попри страхи, які породжував Порошенко, п’ять років його правління і перспектива ще стільки ж правити країною виявилися значно страшнішими, ніж загроза Росії і так званого реваншизму.

На його думку, навряд чи Зеленський міг би достукатися до виборців Порошенка фактором корупції, ручного управління судовою і правоохоронною системою. Особистих образ, лицемірства і брехні. Тому не було сенсу писати величезні талмуди передвиборної програми. Зміст не був визначальним критерієм.

У боротьбі за емоції українців, як визначальний фактор вибору, переміг Зеленський. Адже за нього віддали голоси виборці по всій Україні і фактично всіх вікових груп. Так само і кампанія Порошенка була направлена на емоції: нав’язувалися меседжі про реваншизм колишньої влади, Москву, наркоманію – це апеляція до емоцій, а не до змісту,

– зазначає Андрій Вігірінський.

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Головні виклики і завдання нового президента

На переконання Давидюка, найбільший виклик для Зеленського – не піти з посади через рік. Експерт вважає, що в Зеленського два завдання.

Перше – переїзд зі старої закостенілої будівлі адміністрації президента в прозорий офіс

– переїзд зі старої закостенілої будівлі адміністрації президента в прозорий офіс По-друге, важливо конвертувати такий шалений рейтинг в депутатські мандати, аби мати змогу приймати рішення. На його думку, з кожним днем партія Зеленського втрачатиме кількість мандатів, тобто мільйони доларів.

Рейтинг Зеленського просідатиме. 75% голосів на парламентських виборах однією ідеологією не збереш. На виборах був популістський мікс: все для всіх і тільки гарне. Квітково-букетний період завершився, треба почати говорити серйозно і приймати рішення. І це буде холодним душем для виборця. Зеленський робить не те, що обіцяв?

– підкреслює Давидюк.

Зокрема, зазначає експерт, якщо новий президент хоче підвищити пенсії і зарплати вчителям, то треба забрати це в олігархів – ущемити їхні монополії.



Зеленському потрібно зберегти за собою посаду, незалежно від розташування своєї адміністрації

Голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній зауважує: в Зеленського непогана передвиборна програма. Там багато новаційних речей. Але їх треба усвідомити і за них необхідно відповідати перед громадськістю.

Володимир Зеленський переміг у другому турі виборів

Приміром, зазначає фахівець, Зеленський пропонує судову реформу – обирати суддів громадянами, а не так, як зараз – їх затверджує президент. Таку реформу, наголошує Доній, у парламенті повинна підтримати конституційна більшість – 300+1 депутат. Зеленському треба показати свої можливості для реалізації такої реформи. Тобто потрібно дбати за проведення парламентських виборів, створення більшості у Верховній Раді і впливу на конституційну більшість.

Верховна Рада і уряд

Фахівці вважать, що за сто днів цілком реально встигнути ухвалити конкретні рішення. Одразу постануть питання про розпуск парламенту і кадрові зміни в уряді. Як говорить політичний експерт Петро Олещук, Зеленський обіцяв закон про імпічмент президента і зняття недоторканності з нардепів. Якщо Зеленський внесе до парламенту закон про імпічмент, це буде способом тиску на народних депутатів, а також мобілізацію своїх виборців.

Постане питання про призначення на пости в уряді, на які кандидатури подає президент. Приміром, генпрокурора.

Луценко вже заявив, що нікуди йти не збирається з посади генпрокурора. Але президент може це питання винести на розгляд парламенту. І щось підказує, що у Верховній Раді можуть знайтися бажаючі звільнити Луценка. Ймовірний консенсус різних політичних сил,

– вважає Петро Олещук.

Олесь Доній називає три варіанти щодо парламенту. Перший – Зеленський може домовитися з нинішньою Верховною Радою. Тобто перейти до кулуарних домовленостей. Це не призведе ні до чого доброго для суспільства і означатиме, що мовиться не про радикальні зміни, а входження в це саме болото.



Зеленський може розпустити парламент і отримати свою більшість

Другий варіант – Зеленському не треба домовлятися з парламентом. Тоді, вважає Доній, Зеленський отримає саботаж різних органів управління. І за півроку не зможе себе не проявити. Це небезпечно з точки зору рейтингу на парламентських виборах.

Третій варіант – дострокове припинення повноважень Верховної Ради. На хвилі популярності Зеленський може здобути більшість у парламенті. Але мало часу і можливостей. Теоретично підстави є. Кілька років нас дурять підписами під коаліційною угодою,

– зауважує Олесь Доній.

При цьому, зауважує фахівець, команда Порошенка теж не проти дострокових виборів.

"За півроку – до 27 жовтня рейтинг Порошенка може зовсім впасти. Зараз він зміг мобілізувати частину патріотичного електорату. На відміну від Кравчука і Ющенка, Порошенку небезпечно відходити від політики і бути почесним пенсіонером. Є шанси судового переслідування", – вважає Доній.

Для реалізації своїх обіцянок, наголошує Микола Давидюк, Зеленському потрібна реальна олігархічна команда, а не фасадна. На його переконання, щоб створити опозицію до Зеленського в парламенті, старі політики з їхніми методами не підходять. Вони там будуть. Але артикулювати суспільство, доносити нові месиджі не зможуть. Потрібні нові політики. На жаль, зазначає політолог, модерність ведення виборів сконцентрувалася на Зеленському, який у політиці нічого не розуміє і яким правитимуть олігархи.