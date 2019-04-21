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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Зеленський прокоментував перемогу на виборах за результатами екзит-полу

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      Зеленський про перемогу у виборах 2019 - результати екзит-полу
      Зеленський відреагував на результати екзит-полу / Getty Images

      Володимир Зеленський відреагував на результати Національного екзит-полу, за якими він лідирує у другому турі виборів президента України. За цими даними, за нього віддали свій голос 73,2% виборців.

      Зеленський поцілував і обняв дружину Олену, а потім усіх представників свого штабу, що були поруч з ним на сцені.

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      Він подякував рідним, прихильникам, своїй ЗЕ-команді, команді "Кварталу 95", правоохоронцям, СБУ, військовим і волонтерам, спостерігачам, які віддавали за нього свої голоси та допомогли перемогти на виборах.

      Дякую усім українцям, які мене підтримали. І тим українцям, які зробили інший вибір. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас усіх,
      – наголосив він.

      Наостанок він додав, що поки офіційно не є президентом, тому як громадянин України наголошує усім країнам пострадянського союзу: подивіться на нас – усе можливо.


      Штаб Володимира Зеленського

      Додамо, кандидат у президенти вийшов зі свого штабу і не відповів на питання журналістів.

      Зеленський відреагував на свою перемогу на президентських виборах: відео

      Які дані екзит-полу?

      Станом на 18:00 лідирує Володимир Зеленський – 73,2% голосів. Найбільше Зеленського підтримали на Сході, на Півдні, у Центрі та найменше на Заході.Другу позицію посів Петро Порошенко – 25,3% голосів. Ще 1,5% виборців зіпсували бюлетень.

      Національний екзит-пол-2019 провели три соціологічні агентства: фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Вони опитали близько 17 тисяч виборців на виході з 400 дільниць.

      Зеленський переміг у другому турі виборів: відео

      Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента?Лідер "95 Кварталу" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.

      Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".


      Що обіцяє зробити Володимир Зеленський

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      Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
      сьогодні
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      Теги: Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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