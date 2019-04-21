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      Як голосують українці за кордоном: відео

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      Вибори 2019 другий тур - як голосували за кордоном 21.04.2019
      Як голосують українці за кордоном / Фото 24 каналу

      Перша закордонна дільниця на виборах президента України відкрилася у столиці Австралії Канберрі 20 квітня о 23 годині за київським часом. Останньою прийматиме громадян дільниця в американському Сан-Франциско, де українці зможуть віддати свій голос до 6:00 ранку 22 квітня за київським часом.

      За кордоном для українців працюватиме 101 виборча дільниця у 72 країнах. Під час першого туру виборів президента там проголосували понад 55 тисяч людей. Загалом у в реєстрі – 410 тисяч громадян України, які проживають за кордоном. ЦВК вже передала для них майже 437 тисяч бюлетенів.

      Читайте також: Другий тур виборів в Україні: коли, де і як голосувати

      Закордонні виборчі дільниці розташовані в посольствах та консульствах України. Найбільша кількість дільниць – у Німеччині, їх там 5. По 4 – у США, Польщі, Італії. По 3 дільниці – в Канаді, Іспанії та Туреччині. У Росії всі дільниці для голосування закриті. Тому, українці, які постійно проживають на території РФ зможуть проголосувати у посольствах України у Казахстані, Грузії та Фінляндії.

      Таїланд

      Вже кілька годин, як працюють дільниці у Таїланді. Там українці можуть проголосувати у посольстві України в Бангкоку. У прямому ефірі 24 каналу українська туристка Мілою Бедренець повідомила, що процедура зміни місця реєстрації стала простішою у порівнянні з першим туром виборів. Зокрема процес волевиявлення полегшив і безвізовий режим з Таїландом. 

      Зранку на дільниці було досить мало людей, ми проголосували одні з перших. Відомо, що загалом на дільниці зареєстровані 210 людей, що на 20 людей більше, ніж у першому турі,
      – зауважила Міла.

      Дивіться відео: як голосують у Таїланді


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      Пам'ятка виборця: як голосувати та які документи брати з собою
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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Таїланд
      Джерело: 24 канал
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