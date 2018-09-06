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Вибори-2019: що таке "відкриті списки" та як викреслити з них "гречкосіїв"

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У четвер, 6 вересня, Верховну Раду засівали гречкою. Таким чином активісти натякали на те, що депутати-мажоритарники саме так і потрапляють у парламент. Про чинне законодавство щодо виборів та вимоги щодо його змін у інтерв'ю 24 каналу розповіла журналістка Анастасія Кримова, яка побувала на місці подій.

– Спершу поясню, яке зараз чинне законодавство щодо виборів. Людина може потрапити до парламенту у два способи. По-перше, у списку. Там можна спокійно купити собі місце, за наявності відповідних коштів. Списки закриті, а отже, можна купити топ-місце і буди впевненим у тому, що пройдеш. По-друге, можна йти до ВР по одномандатному мажоритарному округу. Таких округів в Україні 255. Там якраз "гречкосії" і працюють.

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– Щодо вимог людей. Законопроект про зміни до виборчого законодавства був ухвалений у першому читанні ще минулої осені. У ньому йдеться про відкриті списки, про зменшення регіональних округів до 27. У "відкритому списку" кандидат може підніматися або опускатися в рейтингу, залежно від того, скільки людей за нього конкретно проголосують. Крім того, якщо округів стане менше, то і підкупити гречкою або цукром весь регіон буде дуже важко.

*До розмови у прямому ефірі долучився політичний експерт Олександр Солонтай. За його словами, проблема "відкритих списків" актуальна, але складна для розуміння людям.

– Ці два місяці, які залишаються до фінальної акції і до фінальної роботи ВР, потрібно використати для просвітницької кампанії. Ми маємо унікальну ситуацію, адже за результатами соцопитування, понад 40% громадян підтримують відкриті списки, але якщо копнути глибше, то вони до кінця не розуміють, як вони функціонуватимуть.

Про перспективи прийняття нового виборчого законодавства та ймовірність обмеження політичної реклами – дивіться в інтерв'ю

Теги: Новини України Новини політики Законодавство Верховна Рада
Джерело: 24 канал
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