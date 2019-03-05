Вибори 2019: скандал навколо кількості бюлетенів штучно створили для піару – пояснення ЦВК

У ЦВК стурбовані появою значної кількості "непрофесійних коментарів" у ЗМІ щодо кількості бюлетенів до президентських виборів 2019 року. Попри те, що ЦВК відкрита до пояснень і відповідей на будь-які запитання, які стосуються її роботи. На доказ цього комісія надала пояснення, чому тендер на друк бюлетенів був здійснений "виключно на підставі законів та у законний спосіб".

Ці пояснення ЦВК опублікували з метою усунення спроб "політично ангажованих намагань делегітимізації виборчого процесу" та "штучного створення проблеми", щоб виправдати незадовільні результати виборів або просто для "політичного піару".

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На підставі чого ЦВК приймала рішення?

Президентські вибори 2019 року – перші в історії України, у процесі підготовці до яких закупівля товарів, робіт та послуг здійснюється відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

Необхідна для замовлення кількість бюлетенів формувалася із врахуванням голосування 31 березня 2019 року (перший тур) і на можливе повторне голосування (другий тур) – згідно з вимогами названого вище закону.

Інакше ЦВК вчинити не могла: якщо замовлення на обидва тури не зробити одразу, то потім фізично неможливо буде після підрахунку голосів і оголошення результатів першого туру встигнути пройти усі необхідні тендерні процедури, та ще й надрукувати та отримати бюлетені до 21 квітня.

Чому замовили саме таку кількість бюлетенів?

Влітку 2018 року формувався бюджет виборів на 2019 рік. 25 липня 2018 року визначили очікувану кількість бюлетенів відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру виборців щодо прогнозу кількості виборців на 31 березня 2019 року. А саме: 30 мільйонів 28 тисяч 913 виборців.

Далі до цієї кількості, згідно зі статтею 71 Закону України "Про вибори Президента України", додалися 0,5% – умовно "запасних" бюлетенів. А саме: 150 тисяч 145 бюлетенів.

Ще 742 бюлетені додали із врахуванням кратності розміщення виборчого бюлетеня у межах поліграфічного листа (їх не можуть не надрукувати через технічні особливості процесу виготовлення бюлетенів на ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів".

Точно так само розрахували необхідну кількість бюлетенів на другий тур: 30 028 913 + 0,5% (150 145) + 742. Разом за два тури: 60 мільйонів 359 тисяч 600 бюлетенів. Якщо другий тур не буде потрібно проводити – ці бюлетені ніхто друкувати і оплачувати не буде.

Якщо не буде повторного голосування, ніхто не буде витрачати кошти на виготовлення виборчих бюлетенів. Це технічно неможливо – надрукувати виборчі бюлетені для повторного голосування, – оскільки ми не знаємо прізвища двох кандидатів. Загалом не треба шукати зради там, де її немає. Проблема з бюлетенями – висмоктана з пальця. ,

– пояснив колишній заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера в ефірі телеканалу "Прямий".

При цьому на день остаточного замовлення бюлетенів їх кількість може змінитися – відповідно до оновлених даних з Державного реєстру виборців про кількість зареєстрованих виборців.



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