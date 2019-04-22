Президентські вибори-2019: за кого проголосували українці за кордоном

21 квітня проходять вибори президента України, на яких змагаються Петро Порошенко і Володимир Зеленський. Українці, що живуть за кордоном, мають змогу віддати свій голос на 101 дільниці у 72 країнах світу.

Загальна кількість українських виборців за кордоном становить понад 410 тисяч осіб. Найбільші дільниці розташовані у Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Молдові та Польщі. Загалом підраховано 45.54% голосів за кордоном.

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99 дільниць було створено при посольствах і консульствах України, ще дві – при військових частинах, дислокованих за межами України – у Демократичній Республіці Конго та Косово.

Жодної дільниці немає на території Росії. Тому, українці, які постійно проживають на території країни-агресора, можуть проголосувати у посольствах України у Казахстані, Грузії та Фінляндії. На жаль, свої голоси на президентських виборах не змогли віддати і полонені українські моряки та політичні в'язні, яких незаконно утримують в Росії.

Перша закордонна дільниця на виборах президента України відкрилася у містечку Канберра – столиці Австралії. Останньою закриється дільниця в американському Сан-Франциско.

За кого голосували українці за кордоном: дані 100% опрацьованих бюлетенів

Австралія: Петро Порошенко – 72.72%, проголосували 99 осіб;



Азербайджан: Володимир Зеленський – 51.50%, проголосували 233 особи;



Болгарія: Петро Порошенко – 57.77%, проголосували 255 осіб;



В’єтнам: Петро Порошенко – 79.45%, проголосувала 73 особи;



Вірменія: Володимир Зеленський – 67.64%, проголосували 136 осіб;



Грузія: Володимир Зеленський – 50.38%, проголосували 389 осіб;



Єгипет: Петро Порошенко – 59.30%, проголосували 86 осіб;



Йорданія: Володимир Зеленський – 62.68%, проголосували 201 особа;



Індія: Петро Порошенко – 60.86%, проголосували 69 осіб;



Іран: Петро Порошенко – 50%, проголосували 64 особи;



Казахстан: Володимир Зеленський – 49.71%, проголосували 175 осіб;



Кіпр: Петро Порошенко – 62.65%, проголосували 391 особа;



Киргизстан: Володимир Зеленський – 71.15%, проголосували 52 особи;



Китай: Петро Порошенко – 52.19%, проголосували 569 осіб;



Кувейт: Петро Порошенко і Володимир Зеленський – порівну по 50%, проголосували 92 особи;



Латвія: Володимир Зеленський – 61.54%, проголосували 723 особи;



Литва: Володимир Зеленський – 52.83%, проголосували 477 осіб;



Македонія: Петро Порошенко – 52.17%, проголосували 46 осіб;



Малайзія: Петро Порошенко – 71.17%, проголосували 111 осіб;



Об’єднані Арабські Емірати: Петро Порошенко – 51.27%, проголосували 864 особи;



Південна Корея: Петро Порошенко – 56.36%, проголосували 110 осіб;



Південноафриканська Республіка: Петро Порошенко – 59.15%, проголосували 71 особа;



Румунія: Петро Порошенко – 52.03%, проголосувала 123 особи;



Саудівська Аравія: Петро Порошенко – 60.41%, проголосували 48 осіб;



Сінгапур: Петро Порошенко – 55.95%, проголосували 168 осіб;



Словаччина: Володимир Зеленський – 51.88%, проголосували 451 осіб;



Словенія: Петро Порошенко – 57.14%, проголосували 252 особи;



Таїланд: Петро Порошенко – 62.74%, проголосували 102 особи;



Туніс: Володимир Зеленський – 57.57%, проголосували 99 осіб;



Туреччина: Петро Порошенко – 55.71%, проголосували 910 осіб;



Туркменістан: Володимир Зеленський – 70.42%, проголосували 71 осіб;



Узбекистан: Петро Порошенко – 56.63%, проголосували 113 осіб;



Хорватія: Петро Порошенко – 54.02%, проголосували 87 осіб;



Чорногорія: Петро Порошенко – 73.28%, проголосували 131 особа;



Швеція: Петро Порошенко – 66.66%, проголосували 387 осіб;



Японія: Петро Порошенко – 58.18%, проголосували 165 осіб.

Хто перемагає на виборах? За даними національного екзит-полу голосування перемогу отримує лідер "95 Кварталу" Володимир Зеленський. Він набрав 73% голосів. Чинний президент опинився на другому місці з 25.5%. Зеленський отримав велику підтримку серед громадян по всій Україні. Найбільше виборців підтримали його на Сході, трохи менше на Півдні, у Центрі, а найменше на Заході. Водночас, глава держави отримав найвищу підтримку серед виборців у західних регіонах, а найменшу у східних, центральних та південних.



Чинний президент Петро Порошенко вже визнав свою поразку. Проте, він наголосив, що потрібно ніколи не здаватися, а продовжувати об'єднувати Україну. Глава держави не йде з політики, буде і далі боротися за країну та готовий допомогти Володимиру Зеленському у всьому.



