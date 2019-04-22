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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      Президентські вибори-2019: за кого проголосували українці за кордоном

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      Вибори 2019 України - другий тур - за кого голосували за кордоном 21.04.2019
      За кого віддали свій голос українці за кордоном / Getty Images

      21 квітня проходять вибори президента України, на яких змагаються Петро Порошенко і Володимир Зеленський. Українці, що живуть за кордоном, мають змогу віддати свій голос на 101 дільниці у 72 країнах світу.

      Загальна кількість українських виборців за кордоном становить понад 410 тисяч осіб. Найбільші дільниці розташовані у Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Молдові та Польщі. Загалом підраховано 45.54% голосів за кордоном.

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      99 дільниць було створено при посольствах і консульствах України, ще дві – при військових частинах, дислокованих за межами України – у Демократичній Республіці Конго та Косово.

      Жодної дільниці немає на території Росії. Тому, українці, які постійно проживають на території країни-агресора, можуть проголосувати у посольствах України у Казахстані, Грузії та Фінляндії. На жаль, свої голоси на президентських виборах не змогли віддати і полонені українські моряки та політичні в'язні, яких незаконно утримують в Росії.

      Перша закордонна дільниця на виборах президента України відкрилася у містечку Канберра – столиці Австралії. Останньою закриється дільниця в американському Сан-Франциско.

      За кого голосували українці за кордоном: дані 100% опрацьованих бюлетенів

      Австралія: Петро Порошенко – 72.72%, проголосували 99 осіб;

      Азербайджан: Володимир Зеленський – 51.50%, проголосували 233 особи;

      Болгарія: Петро Порошенко – 57.77%, проголосували 255 осіб;

      В’єтнам: Петро Порошенко – 79.45%, проголосувала 73 особи;

      Вірменія: Володимир Зеленський – 67.64%, проголосували 136 осіб;

      Грузія: Володимир Зеленський – 50.38%, проголосували 389 осіб;

      Єгипет: Петро Порошенко – 59.30%, проголосували 86 осіб;

      Йорданія: Володимир Зеленський – 62.68%, проголосували 201 особа; 

      Індія: Петро Порошенко – 60.86%, проголосували 69 осіб;

      Іран: Петро Порошенко – 50%, проголосували 64 особи;

      Казахстан: Володимир Зеленський – 49.71%, проголосували 175 осіб;

      Кіпр: Петро Порошенко – 62.65%, проголосували 391 особа;

      Киргизстан: Володимир Зеленський – 71.15%, проголосували 52 особи;

      Китай: Петро Порошенко – 52.19%, проголосували 569 осіб;

      Кувейт: Петро Порошенко і Володимир Зеленський – порівну по 50%, проголосували 92 особи;

      Латвія: Володимир Зеленський – 61.54%, проголосували 723 особи;

      Литва: Володимир Зеленський – 52.83%, проголосували 477 осіб;

      Македонія: Петро Порошенко – 52.17%, проголосували 46 осіб;

      Малайзія: Петро Порошенко – 71.17%, проголосували 111 осіб;

      Об’єднані Арабські Емірати: Петро Порошенко – 51.27%, проголосували 864 особи;

      Південна Корея: Петро Порошенко – 56.36%, проголосували 110 осіб;

      Південноафриканська Республіка: Петро Порошенко – 59.15%, проголосували 71 особа;

      Румунія: Петро Порошенко – 52.03%, проголосувала 123 особи;

      Саудівська Аравія: Петро Порошенко – 60.41%, проголосували 48 осіб;

      Сінгапур: Петро Порошенко – 55.95%, проголосували 168 осіб;

      Словаччина: Володимир Зеленський – 51.88%, проголосували 451 осіб;

      Словенія: Петро Порошенко – 57.14%, проголосували 252 особи;

      Таїланд: Петро Порошенко – 62.74%, проголосували 102 особи;

      Туніс: Володимир Зеленський – 57.57%, проголосували 99 осіб;

      Туреччина: Петро Порошенко – 55.71%, проголосували 910 осіб;

      Туркменістан: Володимир Зеленський – 70.42%, проголосували 71 осіб;

      Узбекистан: Петро Порошенко – 56.63%, проголосували 113 осіб;

      Хорватія: Петро Порошенко – 54.02%, проголосували 87 осіб;

      Чорногорія: Петро Порошенко – 73.28%, проголосували 131 особа;

      Швеція: Петро Порошенко – 66.66%, проголосували 387 осіб;

      Японія: Петро Порошенко – 58.18%, проголосували 165 осіб.

      Хто перемагає на виборах? За даними національного екзит-полу голосування перемогу отримує лідер "95 Кварталу" Володимир Зеленський. Він набрав 73% голосів. Чинний президент опинився на другому місці з 25.5%. Зеленський отримав велику підтримку серед громадян по всій Україні. Найбільше виборців підтримали його на Сході, трохи менше на Півдні, у Центрі, а найменше на Заході. Водночас, глава держави отримав найвищу підтримку серед виборців у західних регіонах, а найменшу у східних, центральних та південних.

      Чинний президент Петро Порошенко вже визнав свою поразку. Проте, він наголосив, що потрібно ніколи не здаватися, а продовжувати об'єднувати Україну. Глава держави не йде з політики, буде і далі боротися за країну та готовий допомогти Володимиру Зеленському у всьому.

       

       

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      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      21 квітня
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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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