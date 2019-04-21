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      ПРИВАТБАНК ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПРИВАТБАНК ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі

      8528 Читать новость на русском
      Вибори 2019 - 2 тур Україна - дивитися онлайн-трансляцію 21.04.2019
      Вибори-2019: онлайн на 24 каналі / 24 канал

      У день виборів 21 квітня на 24 каналі – великий виборчий марафон. З 7 ранку журналісти телеканалу чергують на виборчих дільницях по всій країні, у штабах Порошенка і Зеленського та в ЦВК, аби оперативно розповідати, як голосує країна.

      О 18:00 телеканал розпочне великий виборчий марафон, який триватиме півтори доби. Ведучі каналу – Артем Овдієнко, Дарія Кудімова, Леся Вакулюк, Ілона Довгань, Тетяна Кругова та Кароліна Король – разом з лідерами думок, політиками та самими кандидатами в президенти будуть в прямому ефірі стежити за ходом голосування та подіями в день виборів і обговорювати результати народного волевиявлення.

      Читайте також: Вибори президента України 2019: результати першого туру

      В ніч виборів експерти у прямому ефірі 24 каналу оцінять результати голосування та спробують дати прогнози щодо діяльності нового президента.

      Вмикайте 24 канал на ТБ або дивіться онлайн.

      Читайте також: Екзит-пол у першому турі виборів: результати голосування

      Вибори-2019 – марафон на 24 каналі: дивіться онлайн

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 День виборів
      Джерело: 24 канал
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